Политтехнологи Пригожина привели к победе пророссийского кандидата на президентских выборах на Мадагаскаре

Структуры связанные с Пригожиным обеспечивают российское вмешательство в политические процессы в странах Африки.

Структуры российского олигарха Евгения Пригожина, известного так же как «повара Путина» вмешиваются в избирательные процессы не только в США и Украине, но в странах Африки, сообщает телеканал «Настоящее Время».

По данным «Новой газеты», на которые ссылается телеканал, в Африке бизнес-джет Пригожина M-VITO приземлялся в Ливии, Демократической республике Конго, Анголе, Мозамбике, Зимбабве и на Мадагаскаре. Известно, что в декабре 2018 года M-VITO приземлялся в Хартуме (столица Судана), Найроби (Кения), Нджамене (Чад).

На Мадагаскаре бизнес-джет появлялся в самый разгар президентской избирательной кампании, в которой Россия приняла активное участие. Структуры Пригожина отправили туда политтехнологов, а связанное с предпринимателем агентство ФАН – своих сотрудников, которые публиковали материалы о вмешательстве американцев на выборах в пользу одного из кандидатов. В итоге победу одержал политик, которого в своих статьях поддерживало агентство ФАН.

«Настоящее Время»