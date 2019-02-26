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Новости

В Белруси продают полотенца с символикой оккупировавших Крым «вежливых людей»

«Украинско-Российское обозрение»
26 февраля 2019

Ткань для полотенец была поставлена из России.

В белорусской торговой сети «ГИППО» продают вафельные полотенца с принтом «вежливые люди» – мэмом, который появился после аннексии Крыма Россией. Фото опубликовал в Facebook один из покупателей Павел Курза.

Полотенца с российскими триколорами, орденами, прицелами, самолетами и шевронами «вежливые люди» появились на полках гипермаркетов накануне 23 февраля и стоили 1 рубль 99 копеек (чуть меньше доллара).

Эмблема «вежливые люди».

Специалист по сбыту Татьяна заявила «Еврорадио», что на предприятии не знали, что обозначает термин «вежливые люди».

«Покупали российскую ткань для этих полотенец. Отшили. Ни у кого не возникало вопросов к принту. Никто не звонил, не уточнял… Почему появились эти полотенца, мне сложно объяснить. Конечно, теперь отреагируем. Полотенца в магазины больше поставляться не будут, а те, что есть, будут возвращаться. Мы об этом позаботимся» – заявила она.

Полотенца с российской символикой.

Специалист подразделения непроизводственных товаров «ГИППО» сначала заявила, что под «вежливыми людьми» работники сети подразумевают «то же, что и все остальные люди» – а когда ей объяснили коллизию, изменила тон:

«Это, скорее, вопросы не к нам, а к поставщику. У нас широчайший ассортимент. Проверить каждую номенклатуру невозможно. Если у покупателей есть вопросы, пусть обращаются официально. Мы рассмотрим».

Цена.

Позже в «Еврорадио» перезвонил директор компании «БелВиллесден» («ГИППО» – ее торговая марка) и поинтересовался, что редакция имеет против России, Беларуси, Владимира Путина, Александра Лукашенко и словосочетания «вежливые люди» на полотенцах.

По его словам, ткань для полотенец закупали в российском Иваново – и раз «вежливыми людьми» называются подразделения российских вооруженных сил и в России такие полотенца свободно продаются, то и в Беларуси ими торговать приемлемо.

"Вежливые люди" уже в минском Гиппо…

Опубліковано Pavel Kurza Субота, 23 лютого 2019 р.

Услышав, что Россия и Беларусь – разные государства и что Беларусь до сих пор официально не признала Крым российским, мужчина удивился и заявил, что «просто хотел мужиков поздравить с 23 февраля».

Как известно, «вежливые люди» – это иносказательно российские военные, которые захватили украинский полуостров Крым в 2014 году, пока в Киеве менялась власть.

Цивилизованный мир не признает аннексию Крыма и ввел санкции против России.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Беларусь, крым, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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