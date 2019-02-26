В Белруси продают полотенца с символикой оккупировавших Крым «вежливых людей»

Ткань для полотенец была поставлена из России.

В белорусской торговой сети «ГИППО» продают вафельные полотенца с принтом «вежливые люди» – мэмом, который появился после аннексии Крыма Россией. Фото опубликовал в Facebook один из покупателей Павел Курза.

Полотенца с российскими триколорами, орденами, прицелами, самолетами и шевронами «вежливые люди» появились на полках гипермаркетов накануне 23 февраля и стоили 1 рубль 99 копеек (чуть меньше доллара).

Специалист по сбыту Татьяна заявила «Еврорадио», что на предприятии не знали, что обозначает термин «вежливые люди».

«Покупали российскую ткань для этих полотенец. Отшили. Ни у кого не возникало вопросов к принту. Никто не звонил, не уточнял… Почему появились эти полотенца, мне сложно объяснить. Конечно, теперь отреагируем. Полотенца в магазины больше поставляться не будут, а те, что есть, будут возвращаться. Мы об этом позаботимся» – заявила она.

Специалист подразделения непроизводственных товаров «ГИППО» сначала заявила, что под «вежливыми людьми» работники сети подразумевают «то же, что и все остальные люди» – а когда ей объяснили коллизию, изменила тон:

«Это, скорее, вопросы не к нам, а к поставщику. У нас широчайший ассортимент. Проверить каждую номенклатуру невозможно. Если у покупателей есть вопросы, пусть обращаются официально. Мы рассмотрим».

Позже в «Еврорадио» перезвонил директор компании «БелВиллесден» («ГИППО» – ее торговая марка) и поинтересовался, что редакция имеет против России, Беларуси, Владимира Путина, Александра Лукашенко и словосочетания «вежливые люди» на полотенцах.

По его словам, ткань для полотенец закупали в российском Иваново – и раз «вежливыми людьми» называются подразделения российских вооруженных сил и в России такие полотенца свободно продаются, то и в Беларуси ими торговать приемлемо.

Услышав, что Россия и Беларусь – разные государства и что Беларусь до сих пор официально не признала Крым российским, мужчина удивился и заявил, что «просто хотел мужиков поздравить с 23 февраля».

Как известно, «вежливые люди» – это иносказательно российские военные, которые захватили украинский полуостров Крым в 2014 году, пока в Киеве менялась власть.

Цивилизованный мир не признает аннексию Крыма и ввел санкции против России.

«Украинско-Российское обозрение»