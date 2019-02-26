Порошенко подписал закон запрещающий работу российских наблюдателей на выборах в Украине

Этот запрет также касается лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете участия наблюдателей из России на выборах в Украине, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах в Украине», – сказано в сообщении.

Закон вносит изменения в законы «О выборах Президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах» и определяет, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 7 февраля Рада запретила участие наблюдателей из России на выборах в Украине. Граждане России не будут допущены для наблюдения за выборами в составе миссии ОБСЕ, однако Россия заявила, что направит наблюдателей для краткосрочного наблюдения – непосредственно в день голосования.

Пресс-служба президента Украины