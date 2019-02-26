США и ЕС требуют от России обеспечения беспрепятственного прохода украинских кораблей через Керченский пролив

Так же США призывают Россию незамедлительно освободить захваченных и насильственно удерживаемых украинских военных моряков и вернуть захваченные в Керченском проливе военные суда.

США требуют от российской стороны безотлагательного освобождения взятых в плен в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года украинских моряков. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы не признаем правомерности нападения России на военные украинские корабли, их задержания. Это незаконный акт и мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков», – сказал Волкер во вторник на брифинге по случаю прибытия в Одессу американского ракетного эсминца «Дональд Кук» (USS Donald Cook (DDG 75).

Волкер отметил, что США стремятся к тому, чтобы в будущем такие инциденты не происходили. «Через определенную коммуникацию следует обеспечить, чтобы корабли могли мирно проходить через Керченский пролив и следовать в порты Азовского моря. И относительно этих вещей – мы постоянно будем вести общение с нашими украинскими партнерами относительно вопросов прохода», – добавил Волкер.

Спецпредставитель США подчеркнул, что Украина «имеет все права перемещать свои корабли из одного украинского порта в другой украинский порт, и с точки зрения международного права Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив или Азовской море».

«И естественно, Соединенные Штаты поддерживают право Украины на проход по этим проливам, как и право любой страны делать это. И очень важно уважать суверенитет Украины, потому что Украина имеет суверенитет над этой территорией», – резюмировал Волкер.

На брифинге присутствовали дипломаты США и представители стран ЕС.

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллярд (Jean-Christophe Belliard) заявил, что ЕС полностью поддерживает высказанную Волкером позицию и подчеркнул, что визит в Одессу корабля «Дональд Кук» – свидетельство принципов свободы судоходства.

Напомним, эсминец «Дональд Кук», оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис», наряду с эсминцами ВМС США «Карни», «Росс» и «Портер», размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота, и зашел в Одессу 25 февраля. Американский эсминец, несущий до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

«Интерфакс-Украина»