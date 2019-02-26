Британский посол в Москве сообщил, что Скрипали живы и находятся в безопасности

Скрипали отказываются встречаться с представителями российского посольства в Британии.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил, что Сергей и Юлия Скрипали живы, находятся в безопасном месте и не хотят встречаться с представителями России, сообщает российское агентство «Интерфакс».

По словам Бристоу, Скрипалям передали запрос о встрече от посольства России. «Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», – сказал Бристоу. Он добавил, что британская сторона не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками.

Напомним, 19 февраля мать Сергея Скрипаля написала заявление в московскую полицию с просьбой признать ее сына и его дочь Юлию пропавшими без вести. На следующий день посольство России в Лондоне назвало обращение в полицию вполне обоснованным»и сообщило, что не может констатировать «факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль».

«Интерфакс»