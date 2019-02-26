Оккупация Крыма: цена вопроса и следствия для социально-политической жизни России

Основной итог – это высокие материальные затраты связанные с оккупацией и аннексией полуострова, социально-экономические проблемы, массовая эмиграция и другие негативные следствия.
Сегодня на страницах «Republic» вышла статья Сергея Алексашенко о цене «присоединения Крыма». Поскольку там платная подписка, поделюсь выводами, пишет на свой странице в Facebook Дмитрий Гудков. За последние 5 лет:
– Россия потратила на Крым 1,5 трлн рублей на социальные выплаты и вложения в инфраструктуру (это все федеральные расходы на образование за 2 года, на здравоохранение за 3 года);
– Рост экономики почти остановился и составил 2%, в то время как мировая экономика выросла на 19%
– снизился уровень жизни граждан на 11%;
– из России эмигрировали около 3 млн человек;
– произошел раскол в обществе и значительно усилились репрессии;
– Россия попала под международные санкции и оказалась в изоляции, что привело к технологическому отставанию
Сегодня на republic вышла статья Sergey Aleksashenko о цене «присоединения Крыма». Поскольку там платная подписка,…
Опубліковано Дмитрієм Гудковим Понеділок, 25 лютого 2019 р.
И добавлю от себя – отток капитала из России составил 318 млрд долларов – только официально, по ЦБ.
Зато Крым наш.
Дмитрий Гудков, Facebook