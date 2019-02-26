Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной российской агрессии

Россия формирует Объединенное стратегическое командование «Запад» в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации и отмечает, что противник ведет к ней подготовку. Об этом глава государства сказал сегодня на собрании с руководящим составом Вооруженных сил Украины, пишет агентство «Интерфакс-Украина».

«Угроза полномасштабной войны – это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма», – сказал Порошенко в своем выступлении.

Президент подчеркнул, что Россия «никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем».

«Агрессор, вы знаете, разворачивает новые войсковые соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения», – отметил президент.

По данным Президента, Россия продолжает формировать Объединенное стратегическое командование «Запад» в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На юго-западном стратегическом направлении – 8-я общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Порошенко также отметил «беспрецедентную милитаризацию черноморского региона». «На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты совокупной численностью свыше 30 тыс военнослужащих», – сказал глава государства.

По словам президента, также вблизи украинских границ РФ формирует и разворачивает ракетные части, оснащенные комплексами «Искандер».

«Создание ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях абсолютно ничего общего с обороной для РФ не имеет. Мы понимаем с вами, что эти силы предназначены для военного удара. И именно к этому готовится Кремль», – резюмировал Порошенко.

Напомним, в 2019 году на территории Украины пройдут шесть учений с участием иностранных военных.

Многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворовском районе Львовской области и в других частях и полигонах в течение года, в них примут участие до 10 тыс украинских военнослужащих, до 1,5 тыс – американских и 1,5 тыс – из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы «Партнерство ради мира».

Украинско-американские учения «Рапид-трайдент-2019» пройдут в течение 25 суток с июня по октябрь, в них примут участие до 2,2 тыс украинских военнослужащих, до 1 тыс – американских, до 1 тыс – из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы «Партнерство ради мира».

Украинско-американские учения «Си бриз-2019» пройдут в течение 20 суток с июня по сентябрь в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, военно-морской базе «Пивдень», ряде посадочных площадок, международных аэропортах Одессы и Николаева, портах Одессы, Очакова и «Южном». В них примут участие до 1750 украинских военнослужащих, до 1 тыс – американских, до 1 тыс – из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы «Партнерство ради мира».

Украинско-румынские учения «Риверайн-2019» пройдут в течение 10 суток с апреля по ноябрь в акватории Черного моря, реки Дунай и ее устье, в них примут участие до 200 украинских и до 200 румынских военнослужащих.

Многонациональные учения «Кленовая арка-2019» пройдут в течение 14 суток с июля по декабрь на полигонах ВСУ в Житомирской области, в них примут участие до 100 украинских военнослужащих и до 350 военнослужащих от стран-членов НАТО и стран-участниц программы «Партнерство ради мира».

Украинско-британские учения «Вориер Вотчер-2019» пройдут в течение 16 суток с августа по октябрь на военных аэродромах и полигонах ВСУ в Николаевской области, в них примут участие до 80 украинских и до 300 британских военнослужащих.

«Интерфакс-Украина»