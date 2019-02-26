Facebook разблокировал страницы российского пропагандистского канала «Russia Today»

После выполненной просьбы о добавление в описание страниц информации о создателях, Facebook счел возможным разблокировать ресурсы «Russia Today» в соцсети.

Вечером 25 февраля Facebook разблокировал работу нескольких страниц, связанных с пропагандистским медиахолдингом «Russia Today», сообщает российское издание «Дождь».

Телеканал «CNN» сообщил, что управляющая страницами компания «Maffick Media» согласилась добавить в их описание, что они связаны с «RT» и «Ruptly».

У Facebook нет прямого правила, согласно которому в описании страницы обязательно должна присутствовать информация о том, кто именно стоит за ее созданием. В то же время представитель соцсети отметил, что руководство и в некоторых других случаях отныне будет просить создателей страниц публиковать данные о владельцах.

«Мы начинаем просить владельцев страниц, работа которых может вводить в заблуждение, предоставлять данные о компании-учредителе», – сказал он.

В случае с тремя заблокированными страницами «Maffick Media» такая информация была добавлена в описание, и потому в соцсети теперь согласны на то, чтобы они возобновили свою работу, приостановленную ранее в феврале.

Речь идет о страницах, на которых публикуются видеоролики, ориентированные преимущественно на молодых пользователей Facebook. В основном в видеоматериалах действия администрации США представляются в негативном свете, отмечают американские СМИ.

Напомним, 18 февраля главред «Russia Today» Маргарита Симоньян сообщила о блокировке соцсетью Facebook одного из проектов телеканала – «In the Now». По ее словам, аккаунты были заблокированы без предупреждения и претензий после того, как телеканал «CNN» запросил у соцсети, не является ли российское финансирование англоязычного проекта проявлением «русского вмешательства».

«Дождь»