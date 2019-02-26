В «ДНР» грозят конфисковать храмы и депортировать священников Православной церкви Украины

Митрополит Епифаний обратился заявлением с просьбой вмешаться в ситуацию к ООН и ОБСЕ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обеспокоен угрозой полного запрета деятельности общин ПЦУ и депортации священников с территории Донецкой области, неподконтрольной украинской власти, сообщает пресс-служба ПЦУ.

«С 1 марта 2019 года возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей нашей Церкви, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой «ДНР» территории. Основанием для этого является незаконное требование к общинам «зарегистрироваться по законам республики». Такое требование не может быть выполнено, так как структуру, выдавшую такой «закон», никто не признает государством», – говорится в заявлении главы ПЦУ.

По его словам, уже со 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, могут быть конфискованы группировкой «ДНР», а священники – отправлены на территорию, подконтрольную украинской власти.

Учитывая эту угрозу, глава ПЦУ обратился к ООН, ОБСЕ, международным организациям и мировому сообществу с призывом повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений в данном вопросе и «предпринять меры с целью недопущения катастрофического развития событий».

Пресс-служба Православной церкви Украины