Банковские «ихтамнеты». Когда Россия окажется в списке спонсоров терроризма?

Брюссель включил в список стран, испытывающие серьезные проблемы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Саудовскую Аравию, но забыл о России.

Еврокомиссия расширила «черный список» стран, которые представляют угрозу ЕС по причине слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег. Слухи о том, что ЕК без пяти минут внесла правки в список, ходили еще в конце января, и точку исполнительный орган Европейского союза поставил 13 февраля, опубликовав соответствующий пресс-релиз, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Итак, ранее претензии такого рода у блока имелись к 16 юрисдикциям. Но на данный момент в документе числятся уже 23 государства, а именно: Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Афганистан, Багамы, Ботсвана, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Йемен, КНДР, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия. Новички – это Саудовская Аравия, Нигерия, Панама, Ливия, Ботсвана, Гана, Самоа, Багамские острова и четыре территории США: (Американское Самоа, Виргинские острова, Пуэрто-Рико и Гуам). Одновременно из списка удалены: Босния и Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату.

Чем, собственно, грозит присутствие в списке в случае его утверждения Европарламентом и странами-членами блока?

Первое: сложности в финансовых отношениях между страной-фигурантом и Евросоюзом. Они будут заключаться в том, что европейским банкам нужно будет провести дополнительный аудит транзакций, осуществленных при участии вышеуказанных юрисдикций.

Второе: ущерб репутации. А это последствия на многих уровнях: политика, инвестиции, двусторонние сделки, в том числе в военной сфере, культурные и социальные программы, и т.п.

Решение ЕС имеет далекоидущие последствия, ведь в списке оказалась одновременно территории США и Саудовская Аравия – союзник Вашингтона, и в частности администрации Дональда Трампа, что гарантирует усиление напряженности между Брюсселем и Вашингтоном.

При этом Россия, за которой шлейфом тянутся скандалы с европейскими «прачечными», в документе отсутствует. Это, в свою очередь, заставляет усомниться в объективности Брюсселя.

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Что через неделю после публикации пресс-релиза и сделала группа из 40 европарламентариев во главе с членом нидерландской партии «Демократы 66» Мариет Шааке. Законодатели направили письмо в Еврокомиссию с призывом разъяснить, почему в списке не нашлось места России.

А также поинтересовались – точнее намекнули на такую вероятность: не боится ли ведомство Жан-Клода Юнкера, что решение не включать РФ могут воспринять как принятие отмывания денег россиянами в Европе? Учитывая, что грязные деньги ФСБ, окружение и члены семьи президента РФ Владимира Путина, в частности, двоюродный брат Игорь Путин, использовали эстонский филиал Danske Bank для отмывания более $200 млрд.

Это в итоге повлекло за собой масштабное разбирательство как внутри ЕС, так и вовне: у американской ФРС в рамках этого дела появились претензии к другому банку – Deutsche Bank. Что до датского финучреждения, то оно было вынуждено закрыть свои филиал не только в Эстонии, но также в Литве, Латвии и в самой России.

В целом скандал с этой и другими российскими «прачечными» в Европе стал свидетельством финансовой уязвимости, если не беззащитности Евросоюза перед Кремлем. Потому-то подписанты письма и напомнили ЕК о Danske Bank, а заодно попросили озвучить условия (если они есть) формирования пресловутого «черного списка».

Среди тех, кто поставил свой автограф под письмом, согласно персональному сайту Шааке, есть политики из следующих стран: Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Чехии, Швейцарии, Швеции, Франции, Эстонии. И они представляют такие фракции в ЕП: Европейская народная партия (EPP), Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D), «Зеленые», «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR).

Говоря о личностях, можно отметить, например, сына Леха Валенсы – Ярослава. И в продолжение «польской темы» обратим внимание, что вопрос отмывания денег россиянами в Европе оказался достаточно серьезным, чтобы объединились члены оппозиционной «Гражданской платформы (Михал Бони, Дариуш Росати и Ярослав Валенса) и провластной партии «Право и Справедливость» (Анна Фотыга и Ришард Чарнецкий).

Подписала письмо также известная евродепутат из Германии и союзник Украины Ребекка Хармс. Кроме того, компанию ей составил член фракции «Зеленые» – Ханс-Олаф Хенкель. Очень любопытная персона, между прочим. Это известный бизнесмен, бывший, к примеру, членом набсоветов в таких корпорациях-монстрах, как Bayer AG и SMS GmbH, а еще бывший замглавы ультраправой «Альтернативы для Германии», близкий соратник ее основателя Бернда Луке.

Однако Хенкель ушел из партии через год после вступления – в июле 2015 года в знак протеста против избрания главой АдГ Фрауке Петри. Той самой, которая выступает за отмену антироссийских санкций, попала в скандал с полетом в Москву чартерным рейсом за счет принимающей стороны и чьими связями с РФ сейчас вплотную занялись немецкие спецслужбы. Что любопытно: Петри после выборов 2017 года ушла из АдГ и инициировала создание более умеренно-правой «Синей партии».

Решимость закончилась на саудитах

Приведенные география и персоналии демонстрируют, насколько в Европе велика озабоченность присутствием в финансовой системе блока грязных денег из России. Поэтому решение Еврокомиссии может показаться, как минимум, близоруким. А как максимум – в крайней степени сомнительным. Ведь исполнительному органу хватило решимости «додавить» включение в черный список той же Саудовской Аравии, хотя этому, как сообщало Reuters, активно сопротивлялась Великобритания, а также другие крупные поставщики оружия в арабское королевство – Германия, Франция, Италия и Испания.

Публично эти страны ранее объявили о прекращении поставок оружия в СА. Точкой отсчета для этих демаршей стало убийство журналиста Джемала Хашогги. Но дело в том, что это ожидаемые публичные заявления, не имеющие отношения к реальной политике и бизнесу. Отличной иллюстрацией положения вещей являются осенние «разборки» Мадрида и Эр-Рияда. Так, 5 сентября Испания отказалась поставлять в Саудовскую Аравию купленные ею 400 бомб с лазерным наведением из-за опасения, что саудиты могут сбросить их на головы проиранским хуситам в Йемене.

Премьер-социалист Петр Санчес даже пообещал вернуть Эр-Рияду 9,2 млн евро. Однако уже через неделю стало известно, что Мадрид контракт все же выполнит, поскольку, как писала El Periodico, Эр-Рияд пригрозил отменить сделку по покупке кораблей на сумму 1,8 млрд евро, если останется без бомб. Таким образом, испанцы смогли сохранить лицо перед Евросоюзом и общественностью, а саудиты получат и бомбы, и корабли.

Естественно, Испания и другие поставщики Эр-Рияда не могли не попытаться добиться невключения саудитов в список. Особенно активным был Лондон – второй после США и первый в Европе поставщик оружия в СА. Да, последние лет 10 британцы критикуют правительство за шашни с саудитами, на что то ответствует: да, саудиты нарушают права человека, но понимаете – оборонные контракты обеспечивают рабочие места и привлекают инвестиции…

А саудиты в Лондон-Сити на самом деле чувствуют себя как дома, скупая недвижимость и вкладывая немалые средства в коммерческие предприятия. Саудитам ведь не нужно прятаться, как россиянам (чиновникам, олигархам, чиновникам-олигархам), которым так и не удалось в полной мере построить у себя такое же государство, полностью и законно принадлежащее членам одной, пусть и огромной, королевской семьи.

Вдобавок на территории арабской монархии действуют ряд крупнейших британских банков. Причем тот же Royal Bank of Scotland является европейским банком с крупнейшим оборотом в СА (около 150 млн евро в 2015 году). А HSBC получил в том же году прибыль в размере 450 млн евро, не имея при этом в королевстве своих работников. И эта финансовая идиллия нарушена Еврокомиссией, как будто Лондону не хватает головной боли с брекзитом.

Поэтому британцы будут использовать любой аргумент, чтобы вычеркнуть саудитов из списка. Так, Британия заявила ранее, что список ЕК может «запутать бизнес», ведь ее список не соответствует перечню международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием грязных денег (FATF).

В списке группы есть 12 стран из списка ЕК за исключением Саудовской Аравии, Панамы и территорий США. Еще один аргумент – российский – в копилку Лондону добавили вышеупомянутые 40 европарламентариев.

На Еврокомиссию также будет, очевидно, оказывать серьезное политическое давление администрация Дональда Трампа. Но действовать ему придется осторожно, потому как, с другой стороны, и в Штатах может подняться волна недовольства, аналогичного британскому. Трагедия Хашогги еще свежа в памяти.

И на этом могут сыграть почувствовавшие силу демократы. Тем более, что оружейных контрактов на $100 млрд, которыми Трамп хвастал в мае 2017 года, так и нет. В целом же, «черный список» Еврокомиссии – это хороший задел для крупной многоходовки с немалым количеством вовлеченных стран.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»