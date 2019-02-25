Понты подростка-переростка. Кремль блефует насчет нового ядерного оружия

Чем больше Россия угрожает миру своим новым «супероружием», тем больше становится понятно, что это чистой воды блеф, ни имеющий никакой реальной основы под собой.

Есть такие злобные, но слабые подростки, пытающиеся отыграться на маленьких за унижения со стороны сверстников. Понимая свое бессилие, они стараются запугать всех придуманными на ходу уголовными связями, – пишет на своей странице в Facebook Игорь Эйдман: «У меня старший брат-блатной, он придет с братвой и вас всех замочит». Путинские ракеты – именно этот мифический старший брат, который должен наказать обидчиков плюгавого подростка-переростка в кресле диктатора.

Чем больше нагоняют жути российские СМИ по поводу страшных путинских ракет, тем яснее, что это – блеф. Стоит опасаться не тех, кто, брызжа слюной, сыпет угрозами, а тех, кто тихо стоит, выжидая момент для жестокого удара.

Понты подростка-переросткаЕсть такие злобные, но слабые подростки, пытающиеся отыграться на маленьких за унижения со… Опубліковано Игорем Эйдманом Понеділок, 25 лютого 2019 р.

Блатной никогда не будет показывать нож перед дракой. Это нерационально, нельзя открывать врагу все свои возможности, лучше, если он их недооценивает. Настоящий бандит ударит коварно, исподтишка, когда этого никто не ожидает.

Миру не надо подаваться на путинский ракетный шантаж. Правильнее в очередной раз дать дешевому понтовщику увесистого пинка.

Игорь Эйдман, Facebook