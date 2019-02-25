Блядство сценическое и по жизни. Бабченко об отборе на «Евровидение-2019»

Нельзя пытаться быть «хорошим» и правильным и в России и Украине, это и есть само настоящее блядство.

Потрясающе. Просто потрясающе, какое количество человек не понимает, почему это блядство. Начинает что-то говорить про сценический образ, про то, что нельзя так называть замужнюю женщину, про стиль и прочее, – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Друзья мои. Как выглядит Марув, какой длины ее юбки и где заканчиваются ее чулки – личное дело Марув. Меня совершенно не волнует, сколько сантиметров ее попы видно из-под ее одежды.

Личная, сексуальная, поведенческая жизнь каждого – личное дело каждого. Я совершенно ничего не имею ни против латекса, ни против каблуков, ни против тверка, танцев на шесте и го-го герлз.

Но какое это имеет отношение к блядству-то?

Дмитрий Киселев вообще вон в штанах и галстуке ходит. Но не перестает при этом быть эталонной фантастической блядью.

Потрясающе. Просто потрясающе, какое количество человек не понимает, почему это блядство. Начинает что-то говорить про… Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 25 лютого 2019 р.

То есть, если я сейчас поеду в Мордор, проведу там эфир на «Первом канале» – ну, певцы поют, журналисты ведут передачи – получу за это гонорар, скажу, что «воевать за мир, это как трахаться за девственность», а потом такой вернусь в Киев: «Душу й тило мы положим», руку к сердцу, эпическое лицо и начну рассказывать, какой я украинский патриот и как люблю Украину – это не будет блядством? Серьезно? Ок, я поехал? Все уже норм?

А что касается чулков. Ну, если людям нормально, чтобы их представляла певица в образе все той же украинской доступной девчули, которая во время войны приезжает в метрополию и раздвигает там ножки, как на этом фотосете с концерта в Мурманске (фейсбук, это фотографии с официальной страницы Марув, ее бань, не меня) – то это дело людей. Я ж не спорю.

Лично у меня вызывает только одни ассоциации – брызжущий слюной Жириновский с его «ваши женщины лежат в наших постелях» и совсем уж давно забытое, отвратительное, их имперское, шовинистическое, высокомерное, вы уж простите, но слово «лимита» – но дело ваше, повторюсь.

Если вы считаете, что женщина, встающая в позы перед оккупантами со смартфонами – и есть сегодняшний образ Украины, который надо представлять миру – ну, что я могу поделать…

Вопрос совсем не в чулочках и трусиках.

Вопрос в том, где именно, кому именно и в какой именно период жизни своей страны ты их демонстрируешь.

Позже когда стало, что певица Maruv не будет представлять Украину на «Евровидение-2019», Аркадий Бабченко добавил

Да ладно, бросьте. У Марув карьера сейчас так рванет в гору. Распятую бандеровцами певицу в трусиках в России вот просто с руками и ногами рвать будут. Представительнице «мы за мир, мы за мир» о таком пиаре только мечтать можно.

Да ладно, бросьте. У Марув карьера сейчас так рванет в гору. Распятую бандеровцами певицу в трусиках на России вот… Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 25 лютого 2019 р.

Потом-то выкинут, конечно, но пару тройку месяцев славы и бешеного чеса обеспечено. Встречай, Мурманск.

Анну-Марию вот, правда, жалко. Открыли бы, дурехи, рот на сутки позже – главными пострадавшими от фашистов сейчас были бы они.

Аркадий Бабченко, Facebook