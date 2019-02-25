Певица Maruv не будет представлять Украину на «Евровидение-2019»

Певица и НОТУ не смогли достичь согласия по пунктам контракта. Теперь предстоит выбор нового украинского участника конкурса «Евровидение-2019».

Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019» из-за ряда причин, сообщает пресс-служба НОТУ.

Певица Анна Корсун (сценическое имя – Maruv) одержала победу в шоу «Национальный отбор» в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире.

После проведенных переговоров ОАО «НОТУ» и певица Maruv не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе.

Согласно правилам Евровидения (п. 2.6) вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. «Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели политизации результатов национального отбора», – сказано в сообщении.

НОТУ предстоит выбрать другого исполнителя, который представит Украину на песенном конкурсе в Израиле.

Пресс-служба НОТУ