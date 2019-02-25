Падение рейтинга Путина в России. Сумеет ли нацлидер вернуть доверие сограждан?

Трижды президенту удавалось вернуть доверие, но сейчас сделать это будет сложнее, считают эксперты.

Рейтинги президента цикличны, и их существенное снижение в 2018 г. стало для Владимира Путина уже четвертым, заявил в четверг на ежегодной конференции «Левада-центра» политолог Кирилл Рогов, сообщает на страницах «Ведомостей» Елена Мухаметшина.

Первое падение случилось в 2000 г., когда была «война с олигархами», второе – в конце 2004 – начале 2005 г., после монетизации льгот и отмены губернаторских выборов, третье – в 2011–2013 гг., четвертое – в 2018 г., после объявления о повышении пенсионного возраста.

Во все эти периоды одобрение деятельности Путина падало до 60–65% и трижды это произошло вскоре после президентских выборов, когда власть неожиданно меняла правила игры, отметил эксперт:

«В 2000 г. Путин атакует олигархов, получив легитимность на выборах, и меняет институционально ситуацию в свою пользу. В 2004 г. он реструктурирует часть социальных обязательств государства и атакует региональные элиты. Сейчас Путин тоже сбрасывает часть социальных обязательств, поднимает налоги, оплачивая это частью своей популярности. И это скорее свидетельствует о силе режима, который способен удержать ситуацию, проведя серию непопулярных мер сразу после выборов».

Отложенное недовольство

По мнению Рогова, для Путина падение рейтингов некомфортно и он не может долго оставаться в ситуации низкой поддержки. Ведь когда уровень одобрения деятельности президента выше 80%, то неодобряющие – это скорее «маргинальная группа», а когда этот уровень снижается до 60%, то недовольных тоже меньшинство, но к нему уже можно присоединяться, подчеркивает эксперт.

Предыдущие три падения удавалось отыграть: первый раз – благодаря поддержке телевидения, второй – за счет экономического подъема, третий – из-за присоединения Крыма, напоминает он. «Но сейчас в ситуации стабильного ухудшения экономической ситуации пока непонятно, за счет чего рейтинги могут пойти вверх», – отметил Рогов. Вопрос о транзите власти в 2024 г. вряд ли может стать такой темой, пояснил он «Ведомостям».

Сейчас условий для роста рейтингов нет, подтвердил «Ведомостям» директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Теоретических возможностей две. Первая – военная авантюра, которая будет раскручена до символического противостояния, но эффекта 2014 г. уже не будет. Вторая – резкое изменение социальной политики: не то, что было заявлено в послании, а реальные изменения, которые бы отвечали ожиданиям населения». Ни смена правительства, ни транзит власти такими темами стать не могут, уверен социолог.

Сам Гудков рассказал на конференции о трендах 2018 г., напомнив, что рейтинг Путина снизился примерно на треть. Триггером падения стала пенсионная реформа, но недовольство начало накапливаться еще в 2017 г. и было лишь приостановлено президентской кампанией, подчеркнул социолог: «Против реформы выступили 90% населения, люди надеялись, что Путин не подпишет закон. Все это вызвало разочарование, но не изменило государственно-патерналистских установок россиян».

Сейчас основные претензии людей к власти – рост цен, обнищание населения и коррупция, заменившая страх войны, добавил Гудков: «Люди не понимают, почему проблемы нужно решать за счет доходов населения, которые и так снижаются шестой год подряд». Тем не менее основная сейчас у россиян установка – что жить трудно, но можно терпеть и нужно приспосабливаться к обстоятельствам, отметил социолог.

Неблагоприятные условия

Падение рейтингов некритично, если считать, что вопрос о власти решается на выборах, а до них еще далеко, говорит политолог Михаил Виноградов: «Но это падение куда более болезненно, если исходить из того, что вопрос о власти решается ежедневно». Разумных вариантов собственно наращивания рейтингов сейчас немного, считает он: «Менее затратны и болезненны пути минимизации политических последствий падения рейтингов. Есть как минимум три сценария. Один – создание коалиционного правительства, когда власть демонстрирует, что видит проблемы и создает новую повестку. Второй – стимулирование выпуска протестного пара сейчас, не дожидаясь более серьезного вызревания протеста. И третий – максимально выводить власть из повестки дня, показывать, что она не «наше все», а сугубо сервисная структура, чтобы не романтизировать ожидания от власти».

Пока ситуация не осознается как избыточно критичная, поэтому остается расчет обойтись малой кровью: власть считает, что если усилить социальную политику, то избиратель образумится, добавляет эксперт.

Социологических особенностей нынешнего периода отношения к Путину три, считает политолог Александр Пожалов: «Большее число россиян, чем прежде, возлагают именно на него ответственность за происходящее в стране, из-за пенсионной реформы и ее неэффективного сопровождения сильно пошатнулась вера в социальное государство, перестает работать образ внешнего или внутреннего врага».

Бороться за рейтинги в 2019–2020 гг. явно предстоит в неблагоприятных внешних условиях, в этом тоже отличие от прошлых периодов, продолжает эксперт: «Из прогнозов следует, что до 2021 г. не случится резкого экономического роста и улучшения уровня жизни большинства россиян, заметного им самим. Не видно и перспектив быстрого улучшения внешнеполитической ситуации, которое привело бы к снятию санкций и демонстративному заключению «мира» с Западом».

В этих условиях повышению рейтингов могла бы помочь демонстрация работы Путина по нацпроектам как главы «большого правительства», с личными поездками по регионам – и такой подход уже тестируется, замечает Пожалов: «Также это может быть оглашение лично Путиным новой формулы «социального государства» и «социального контракта» взамен той, которую власть потеряла из-за пенсионной реформы, – этот разговор начался в послании, но пока далек от завершения.

Наконец, это могут быть кадровые перестановки в правительстве и приход туда действительно новых лиц, а также приход на губернаторские позиции публичных политиков, чтобы рост доверия к региональной власти и способность губернаторов купировать локальные социальные кризисы работали и на рост доверия к президенту».

Кирилл Рогов, «Ведомости»