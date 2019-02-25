Россия в анабиозе. Кирилл Рогов вспоминает убитого Бориса Немцова

До сих пор не верится, что Борис Немцов мертв. Он жертва политического террора. А его убийство намеренно не расследуется.

На днях оказался возле Немцовского дома на Третьяковке, по делам, в каких-то текущих мыслях и, подойдя к воротам, внезапно для себя уперся глазами в портрет, который там стоит. И так вдруг резануло – практически живой Боря, как будто неделю назад где-то виделись, голос слышу, пишет на своей странице в Facebook российский политолог, филолог и журналист Кирилл Рогов.

Это как-то особенно, животно отвратительно – убить Борю, его открытость, его беззлобность.

Я и сегодня уверен, что в этом убийстве присутствовала «политическая калькуляция», оно имело практический смысл в перспективе разворачивающегося кризиса и следующих президентских выборов. Хотя по исполнению оно являлось классическим актом политического террора.

На днях оказался возле Немцовского дома на Третьяковке, по делам, в каких-то текущих мыслях и, подойдя к воротам,… Опубліковано Kirill Rogov Субота, 23 лютого 2019 р.

В любом случае на сегодняшний день это преступление является преступлением действующего в России политического режима хотя бы по той простой причине, что оно не расследовалось.

Оно не расследовалось не в том смысле, что расследовалось, например, плохо.

Оно не расследовалось с непосредственной целью скрыть и оставить ненаказанными его заказчиков и организаторов.

Пойду 24 февраля на марш. Народу будет вряд ли много. Тогдашние «продвинутые горожане» нынче пребывают в анабиозе.

А Боря мертв.

Кирилл Рогов, Facebook