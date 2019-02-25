Дочь Пескова стажируется в Европарламенте в офисе пророссийского депутата от Франции

Депутат Шопрад, у которого стажируется Песков, – никогда не скрывал своей пророссийской позиции.

Дочь пресс-секретаря Владимира Путина Елизавета Пескова последние недели работает стажером Европарламента от евродепутата от Франции, сообщает корреспондент телеканала «Настоящее Время» в Брюсселе Григорий Жигалов.

Должность Песковой дает ей полный доступ к помещениям и базам данных Европарламента, в том числе ко внутренней компьютерной сети Европейского парламента и внутренней сети евродепутата.

Пескова, которой на данный момент 21 год, официально зарегистрирована стажером в офисе евродепутата Эмерика Шопрада. Ее имя и фамилия также указаны в открытом доступе на сайте Европейского парламента.

«Госпожа Пескова, безусловно, дочь важной в Российской Федерации персоны. Но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку как часть их обучения. В дополнение, госпожа Песова не ведет профессиональной деятельности в своей стране, ни в частных, ни в публичных учреждениях Российской Федерации. Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента», – заявил евродепутат в ответ на запрос «Радио Свобода».

Шопрад – член комитета по иностранным делам Европарламента, подкомитета по вопросам безопасности и обороны, а также он является делегатом в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия. Во время аннексии Крыма в 2014 году Шопрад был одним из международных наблюдателей на организованном Москвой «референдуме», в ходе которого жители Крыма приняли желание присоединиться к России.

До конца 2015 года Шопрад был членом «Национального фронта» правой партии Марин Ле Пен и одним из кандидатов от этой партии в Европейский парламент.

Елизавета Пескова – старшая дочь Дмитрия Пескова от его брака с Екатериной Солоцинской, дочерью и внучкой советских дипломатов. Супруги поженились в 1994 году и развелись в 2012 году, Солоцинская некоторое время была главой Российского центра науки и культуры в Париже.

«Настоящее Время»