Кремль уходит в астрал. Захаровой померещился огонь «Антонова»

Риторика о яростно и успешно вредящей российским интересам «киевской хунте», похоже, взята прямо из анекдотов начала 90-х.

То ли в Москве с самого раннего утра 22 февраля начали отмечать декоммунизированное в Украине 23-е, то ли курсировавшие между Москвой и Каракасом самолеты привезли-таки замену аргентинской «муке», но спикер российского МИДа ухитрилась удивить даже тех, кто давно уже перестал удивляться российским дипломатам, пишет на страницах «Деловой Столицы» Руслан Весел.

Согласно ее заявлению Соединенные Штаты и их натовские союзники намерены снабдить венесуэльских оппозиционеров вооружениями, закупленными «в одной из восточноевропейских стран». «Речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных зенитно-ракетных комплексов, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения», – добавила Мария Захарова.

Оставим на совести мадам, которую все чаще называют «Маша-стакан», длительный ступор слушателей и читателей, задумавшихся над тем, что может быть «аналогом крупнокалиберного пулемета», если не сам крупнокалиберный пулемет. Или над тем, что, согласно ее же словам, США перебрасывают спецназ и технику к Венесуэле, из-за чего становится непонятным, своими силами американцы собираются «свергать» Мадуро, или же силами вооруженных восточноевропейским оружием сторонников Хуана Гуайдо (видимо, на Смоленской площади предполагают, что их геополитические конкуренты будут действовать такими же «гибридными» методами, как Кремль на Донбассе: устраивать провокации, а потом прятаться за спинами «местных», пока не возникнет ситуация подобная августу 2014-го, когда российская армия уже действовала практически в открытую).

Вопрос в том, почему для снабжения венесуэльских оппозиционеров нужно закупать оружие в Восточной Европе, а не, например, в соседней Колумбии, наводненной им еще со времен недавних бесконечных войн правительства с наркокартелями и марксистскими партизанами, также не гнушавшимися пополнять свою казну за счет торговли «порошком».

И что это за восточноевропейская страна? Одна из постсоциалистических новых членов ЕС и НАТО или ближайшие кандидаты на вступление? Рискуют напороться на довольно резкую критику в Брюсселе, который только на днях вроде бы добился согласия Мадуро на прием «гуманитарки» от ЕС. Украина, Грузия, Молдова или Азербайджан? Сами испытывают недостаток вооружений из-за организованных Кремлем на их территориях «замороженных» и не очень конфликтов.

Неужели считающиеся пока-что верными сателлитами России Беларусь или Армения? Но в этом случае Кремлю достаточно просто прикрикнуть, чтобы его ближние вассалы перестали «делать головняк» вассалу дальнему.

Нелогичность проясняется тем, что восточноевропейский «поставщик» понадобился российскому МИДу для демонстрации того, что в деле «прослеживается украинский след», так как для перевозки вооружений, по словам Захаровой, «будет задействовано государственное предприятие «Антонов». То есть и тут виновна «кровавая киевская хунта», которая хочет потеснить в Ростове скинутого ею же Януковича, таким же «легитимным» Мадуро.

Ведь Украине нужны низкие цены на нефть? Нужны. А Венесуэла – первая по запасам «черного золота» в мире (то, что венесуэльское правительство при таких природных ресурсах превратило свой народ в нищих, россиянам не рассказывают, чтобы преждевременно не расстраивать предстоящими уже им перспективами).

Не верите, что Украина на такое способна? Но ведь по словам той же Захаровой, Украина вынудила ОБСЕ уговорить РФ отказаться от посылки наблюдателей на наши президентские выборы. Да что там ОБСЕ – так, «семечки». Машино ведомство на полном серьезе утверждает, что Украина вмешивается во внутренние дела США. Нет, это не случай с «черной бухгалтерией» Януковича, в которой оказалась фамилия Манафорта. Об этом уже давно в Кремле забыли.

Оказывается, украинское посольство в Вашингтоне указывает нации, создавшей Голливуд, какое кино ей смотреть – точнее, не смотреть. Украинские дипломаты, оказывается, устроили форменную цензуру в увенчавшейся частичным успехом попытке запретить прокат в США российского пропагандистского фильма «Т-34».

Все еще не верите, что это именно Киев рулит всеми врагами России? Послушайте шефа Маши. Он со всех международных трибун в последнее время вещает, что Украина готовит новые провокации в Черном и Азовском морях, да еще и принуждает натовцев участвовать в них. Вопрос о том, можно ли будет считать провокацией новый проход кораблей через Керченский пролив, если Киев его анонсировал заранее, да еще и с подробностями (полное следование морскому праву и присутствие международных наблюдателей), оставим на совести Сергея Лаврова.

Риторика о яростно и успешно вредящей российским интересам «киевской хунте», похоже, взята прямо из анекдотов начала 90-х об «Общественном российском телевидении» (так тогда назывался нынешний российский «Первый канал»), рисовавшей Украину как страну, представляющей угрозу соседям из-за своих армии, флота и ядерного оружия (да, до подписания Будапештского меморандума нами так пугали).

С Венесуэлой понятно: россияне готовятся убраться оттуда вместе с Мадуро, у которого заканчиваются возможности поддерживать лояльность силовиков, раздавая им туалетную бумагу. Поэтому и рисуют коварную коалицию виртуальных врагов, заставивших их сделать это. Но зачем настолько преувеличивать роль Украины?

Скорее всего, имеем дело с той параллельной реальностью, в которой по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пребывает руководство РФ. Сначала российские власти обвиняли Украину во всех грехах, чтобы оправдать свои преступления в Крыму и на Донбассе. Потом по привычке, ленясь придумывать для российского обывателя, зазомбированного постоянными рассказами со всех федеральных телеканалов о том, что во всем (ссора з Западом, санкции, спад экономики и снижение уровня жизни) виноваты «бендеровцы», какую-то иную причину неурядиц в самой РФ. Ну а позже и сами поверили в собственные мифы, начав искать происки Украины под каждым кустом.

Это, кстати, еще не дно: случалось российскому руководству погружаться в им же созданную параллельную реальность и куда глубже. О нем рассказывает российский журналист и писатель Михаил Зыгарь в своей книге «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России». После Евромайдана Секретарь Совбеза РФ (бывший глава ФСБ) Николай Патрушев раздавал интервью, в которых выдвигал разные «обвинения в адрес США: от создания ИГИЛ до возрождения нацизма в Прибалтике и Украине.

В них он неизменно цитировал бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Она якобы говорила: «несправедливо», что «под властью Москвы» оказались такие огромные и богатые природными ресурсами территории, как Сибирь и Дальний Восток. Сама Олбрайт это отрицает, и никаких других подтверждений этому не нашлось, однако в июле 2015 г. журналисты нашли первоисточник мифа: признания бывшего офицера российских спецслужб, который еще в 2007-м рассказывал, что ФСО якобы использовала экстрасенсов для чтения мыслей западных политиков.

Среди прочих российские офицеры-медиумы читали мысли госсекретаря Олбрайт о том, что России не должна принадлежать богатая ресурсами Сибирь. Так российское руководство будто бы само купилось на собственную пропаганду». Кто пожелает убедиться, может сам почитать интервью Патрушева, тем более что оно не единственное.

Существует еще одна версия причин усиления антиукраинской риторики российской дипломатией. Судя по некоторым публикациям, российское общество частично протрезвело после упоения внешнеполитическими авантюрами Кремля в Украине и Сирии, на которые, как все чаще говорят россияне, «ушли наши пенсии».

Видимо, поддержка «угнетаемых американцами братьев» считалась делом чести только до тех пор, пока не стала серьезно отражаться на кошельке и холодильнике. Вот и приходится российским пропагандистам удваивать и утраивать усилия, чтобы убедить сограждан «еще немножко потерпеть», пока не удастся поменять власть в Киеве, которая так сильно «гадит» Москве. Для чего и выискивается «украинский след» во всем, где он может быть нафантазирован способом, при котором хотя бы с первого раза в слова Лаврова, Захаровой или Скабеевой, «было бы не стыдно поверить».

Ну а нам, чтобы понимать ситуацию, стоит обратить внимание на то, как на российские пропагандистские «залпы» реагируют те представители украинской власти, которые не баллотируются на президентский пост. И, соответственно, не нуждаются в высказываниях, поддерживающих в обществе алармистские или шапкозакидательские настроения. Наиболее информированный из них – Секретарь РНБОУ Александр Турчинов – прямым текстом назвал недавние обвинения и угрозы Лаврова «бредом сивого мерина». Учитывая все вышеизложенное, трудно с ним не согласиться.

Руслан Весел, «Деловая Столица»