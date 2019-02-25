Путин поставил задачу бороться за Украину, – Цимбалюк

В России продолжают обсуждения событий пятилетней давности – Революцию Достоинства. Главным экспертом выступает «человек-бимба» – экс-премьер Украины Азаров.

Пока в Украине размышляют на тему национальное отбора на Евровидение, Запоребрик продолжает анализировать почему победил Майдан в ситуации, когда президент России лично старался вернуть Украину в стойло. Попытки это сделать будут продолжаться, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В России устроили ретроспективу запылившихся экс-украинских политиков, извлеченных из Небытия, немного отряхнутых от пыли и нафталина. Ранее уже демонстрировали беглого экс-президента Виктора Януковича, следом показали «крестного отца Новоросии» Олег Царев. Не стал исключением и экс-премьер Николай Азаров.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»