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Зона "русского мира"

Путин поставил задачу бороться за Украину, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
25 февраля 2019

В России продолжают обсуждения событий пятилетней давности – Революцию Достоинства. Главным экспертом выступает «человек-бимба» – экс-премьер Украины Азаров.

Пока в Украине размышляют на тему национальное отбора на Евровидение, Запоребрик продолжает анализировать почему победил Майдан в ситуации, когда президент России лично старался вернуть Украину в стойло. Попытки это сделать будут продолжаться, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В России устроили ретроспективу запылившихся экс-украинских политиков, извлеченных из Небытия, немного отряхнутых от пыли и нафталина. Ранее уже демонстрировали беглого экс-президента Виктора Януковича, следом показали «крестного отца Новоросии» Олег Царев. Не стал исключением и экс-премьер Николай Азаров.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Евромайдан, Константин Затулин, Николай Азаров, Россия, Украина

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