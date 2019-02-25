Самосуд как единственный способ установить справедливость в России

Мужчину, который устроил самосуд над школьником, отпустили из-под стражи. Суд не стал выбирать ему меры пресечения.

Громкая история произошла в Приморье. 12-летний мальчик долгое время обижал своих одноклассников. После того, как он избил девочку, и ее увезли в больницу, несколько родителей решили отомстить обидчику. Почему граждане берут правосудие в свои руки?, – об этом пишет обозреватель «КоммерсантЪ FM» Михаил Гуревич

Среди решивших отомстить обидчику был и отец избитой школьницы Сергей Козлов. Он несколько раз опустил хулигана головой в унитаз. После того, как полиция задержала мужчину, другие родители подали на школьника встречный иск. В заявлениях сказано, что 12-летний ученик постоянно избивал их детей и издевался над ними.

Даже поверхностный поиск в интернете демонстрирует длинный поток сообщений о самосудах в российских регионах. Известными, правда, становятся не все, а только те, где самодельные судьи еще и снимают свои действия на видео, а потом выкладывают в Сеть.

Во многих случаях жертвами, а иногда и поборниками суда Линча становятся несовершеннолетние. В нижегородской области подростки сначала убили дворника, а потом местный житель, не дожидаясь полиции, решил разобраться с ними сам и, хорошенько поколотив, заставил их, что называется, совершать друг с другом «насильственные действия сексуального характера». В Твери футбольные фанаты поймали тинэйджеров, издевавшихся над продавщицей, поставили на колени и избили.

Теперь вот в Большом Камне, расположенном в предместьях Владивостока, родители учащихся схватили пятиклассника, отругали его и окунули несколько раз головой в унитаз. Ранее, как рассказывают жители, этот подросток регулярно бил детей, портил их одежду и ходил в школу с ножом. А незадолго до инцидента мальчик так избил одноклассницу, что та попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки.

Отмечу, что в отличие от многих других примеров, случай в Приморье далеко не самый страшный. Но уж больно наглядный. Приморцы ведь не сразу решили взять закон в свои руки. До этого регулярно жаловались в прессу, школу, полицию и другие инстанции.

Реагировал только местный новостной сайт. Поэтому сложно сомневаться в словах взрослых. Не дождавшись помощи от государства, люди из маленького провинциального города решили действовать вместо него. Поймали юного негодяя и, что называется, поставили его на место. Собственно, результат представлений о правильном правосудии и был реализован в школьном туалете.

Мы так часто в повседневной жизни сталкиваемся с примерами государственного произвола, что уже и сами не представляем, что может быть иначе.

Преступника надо поймать и наказать так, чтоб он страдал. И вот когда система самоустраняется от решения проблемы, мы как можем ее подменяем. Причем в духе XXI века. Как утверждают свидетели, подростка не избили, а в контексте гуманизации правосудия просто публично унизили.

Но теперь-то государство, наконец, вмешается, сделает выводы и накажет, кого следует. Ответит на самочинное насилие насилием, организованным и юридически оформленным.

Проводится прокурорская проверка, непосредственному исполнителю самосуда грозит лишение свободы за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, а ситуация в целом взята под особый контроль департамента образования. Правда, подросток, по сообщению местного СМИ, продолжает разгуливать по городу и метать бомбочки в прохожих.

Но займутся и им. И не таких успокаивали. Потому что никаких других рецептов решения проблем у нас будто и не изобретено. Пусть насилие и неэффективно, но легко в реализации и людям понятнее.

Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»