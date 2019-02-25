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Зона "русского мира"

Кровавая каша для Украины. Планы Суркова на новое вторжение по результатам выборов

Денис Казанский, Facebook
25 февраля 2019

Ближайшим поводом для возобновления горячей фазы войны на Донбассе станут выборы президента Украины.

В случае, если результаты не устроят Москву, начнется новый этап вторжения. Как пишет в своем блоге на Facebook журналист Денис Казанский, об этом речь шла на прошедшем 15 февраля в Москве так называемом совете командиров «Союза добровольцев Донбасса».

Как известно, мероприятие возглавлял москвич Александр Бородай, который весной 2014 года создавал «ДНР» в Донецке, а куратором «союза» является помощник президента России Владислав Сурков.

«Сурков – лицо вполне официальное. То есть, российская власть уже не может сказать, что не имеет никакого отношения к боевикам, раз сам Сурков приходит на их съезды и выступает там. Но главное – даже не сам факт присутствия Суркова, а то, что говорят его подопечные», – отметил журналист.

«В ходе своего выступления Александр Бородай, сидя рядом с Сурковым, открыто заявил о необходимости возобновления горячей фазы войны на Донбассе и заявил полевым командирам боевиков, что ближайшим поводом для нового вторжения в Украину могут стать выборы. Мол, если их результат нас не устроит, будем устраивать «кровавую кашу». Да, прямо так и сказал – «без кровавой каши не обойдемся», — подчеркивает Казанский.

15 февраля в Москве состоялся так называемый совет командиров "Союза добровольцев Донбасса". Это такая организация, в…

Опубліковано Денис Казанский Неділя, 24 лютого 2019 р.

«Пока наше дурачье тут верит в «гражданскую войну» или вовсе пытается войну не замечать, россияне в Москве в присутствии помощника президента России спокойно и буднично обсуждают, как пролить в Украине побольше крови. И руководство РФ уже не сможет сказать, что оно не при делах и что это внутренние проблемы самой Украины», — резюмировал он.

Денис Казанский, Facebook

Tags: агрессия, Александр Бородай, Владислав Сурков, донбасс, Россия, Украина

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