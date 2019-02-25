Кровавая каша для Украины. Планы Суркова на новое вторжение по результатам выборов

Ближайшим поводом для возобновления горячей фазы войны на Донбассе станут выборы президента Украины.

В случае, если результаты не устроят Москву, начнется новый этап вторжения. Как пишет в своем блоге на Facebook журналист Денис Казанский, об этом речь шла на прошедшем 15 февраля в Москве так называемом совете командиров «Союза добровольцев Донбасса».

Как известно, мероприятие возглавлял москвич Александр Бородай, который весной 2014 года создавал «ДНР» в Донецке, а куратором «союза» является помощник президента России Владислав Сурков.

«Сурков – лицо вполне официальное. То есть, российская власть уже не может сказать, что не имеет никакого отношения к боевикам, раз сам Сурков приходит на их съезды и выступает там. Но главное – даже не сам факт присутствия Суркова, а то, что говорят его подопечные», – отметил журналист.

«В ходе своего выступления Александр Бородай, сидя рядом с Сурковым, открыто заявил о необходимости возобновления горячей фазы войны на Донбассе и заявил полевым командирам боевиков, что ближайшим поводом для нового вторжения в Украину могут стать выборы. Мол, если их результат нас не устроит, будем устраивать «кровавую кашу». Да, прямо так и сказал – «без кровавой каши не обойдемся», — подчеркивает Казанский.

15 февраля в Москве состоялся так называемый совет командиров "Союза добровольцев Донбасса". Это такая организация, в… Опубліковано Денис Казанский Неділя, 24 лютого 2019 р.

«Пока наше дурачье тут верит в «гражданскую войну» или вовсе пытается войну не замечать, россияне в Москве в присутствии помощника президента России спокойно и буднично обсуждают, как пролить в Украине побольше крови. И руководство РФ уже не сможет сказать, что оно не при делах и что это внутренние проблемы самой Украины», — резюмировал он.

Денис Казанский, Facebook