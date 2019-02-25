Ракетный эсминец «Дональд Кук» зашел в Одессу

Отмечается, что по предварительной информации, он пробудет в Одессе три дня – до 27 февраля включительно.

Американский ракетный эсминец USS «Donald Cook», (DDG75), вошел утром, 25 февраля, в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала, сообщает местное издание «Думская».

По данным издания, «Donald Cook» вошел в черноморский регион вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море, выполняя задачи операции обеспечения безопасности судоходства в Черном море. В частности, об этом сообщало командование 6-го флота США, отмечая, что эсминец прибыл, чтобы «провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе».

В издании добавили, что он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турецкой Республики и подобные учения будут проведены и с кораблями Военно-морских сил Украины.

Сообщается, что в сентябре 2015 года DDG75 заходил в Одессу для участия в совместных украинско-американских учениях «Си Бриз-2015».

USS «Donald Cook» (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса «Арли Берк». Введен в строй в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Скорость 32 узла.

Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Асрок» и «Стандарт-2», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.

«Думская»