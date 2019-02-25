Певица Maruv готова отказаться от гастролей в России ради участия в «Евровидении-2019»

Она также заявила, что «чувствует давление» и видит «явные попытки» заставить ее отказаться от участия в конкурсе.

Победительница национального отбора на «Евровидение-2019» певица Maruv готова отказаться от запланированных гастролей в России для участия в конкурсе. Она написала об этом на своей официальной странице в Facebook.

«Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на «Евровидение-2019», получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять. Я – украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе «Евровидение – 2019» несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен – я выступаю от Украины и никак иначе!», – написала Мaruv.

Она напомнила о договоре между участником «Евровидения-2019» от Украины и НТКУ, в котором есть пункт о запрете гастролей в России.

Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни.Я одержала честную победу в Национальном отборе на "… Опубліковано MARUV Неділя, 24 лютого 2019 р.

«Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе», – подчеркнула певица.

Также она привела несколько пунктов договора.

«Во-первых, мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. Во-вторых, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса). В-третьих, четко выполнять любые требования и указания НТКУ. В-четвертых, запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ… И еще много чего абсурдного. В случае нарушения одного из пунктов – штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму», – написала певица.

Напомним, победительницей национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019» в этом году стала певица Maruv (Анна Корсун). Второе место занял коллектив Freedom Jazz, третье – Kazka.

Также в финале нацотбора принимали участие Yuko, Brunettes Shoot Blondes и дуэт Anna Maria.

«Украинско-Российское обозрение»