В столице Чехии провели флешмоб «Крым – это Украина!»

В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления оккупации Крыма.

В чешской Праге в воскресенье, 24 февраля, на Староместской площади прошла акция по случаю Дня крымскотатарского сопротивления российской оккупации, сообщает «Крым.Реалии».

Отмечается, что акцию организовало посольство Украины в Чехии.

«Участники флешмоба установили доску с именами и портретами украинских политзаключенных в России и в Крыму, агитационными призывами «Putin go home!», «Stop Russian occupation!» и принесли с собой крымскотатарскую и украинскую символику.

Около 30 человек выстроились в цепь с буквами и образовали надпись «Крым – это Украина», – говорится в сообщении.

«В этот день в 2014 году возле здания Верховной Рады АР Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента автономии им противостояли сторонники аннексии полуострова Россией», – напоминает издание.

Ранее программный директор госпредприятия «Крымский дом» Алим Алиев со ссылкой на Меджлис сообщил, что Россия за пять лет оккупации Крыма переселила на остров около полумиллиона россиян.

«Крым.Реалии»