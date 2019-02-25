Помпео считает угрозы Путина перенацелить ракеты на США – пустыми словами

При этом особо подчеркивается, что именно сама Россия нарушил положения договора о ракетах малой и средней дальности.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что предупреждение и очередные угрозы от президента России Путина о последствиях для Соединенных Штатов после расторжения ракетного договора являются пустыми словами. Он сказал об этом в интервью «CNN».

«Да, Путин тогда еще раз объявил о якобы готовности России в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США», – отметил Помпео.

«Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которое распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности», – подчеркнул он.

Он напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно России.

«Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором», – заявил госсекретарь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в России готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.

«CNN»