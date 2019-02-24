Победительнице украинского отбора на «Евровидение-2019» запретят гастроли в России

У певица MARUV, которая будет представлять Украину на «Евровидение-2019», на прель месяц запланированы сольные гастроли в России.

Певица MARUV, которая победила в нацотборе на «Евровидение-2019», получила на ознакомление контракт с «Суспільним мовленням», который запрещает гастролировать в России. PR-директор «UA: Суспільне мовлення» Виктория Сидоренко сообщила об этом в воскресенье в Facebook.

«В контракте от Суспільного есть требование с запретом гастролировать в России. Этот контракт певица получила на ознакомление», – написала она.

По словам Сидоренко, MARUV имеет сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и свое решение по ним.

Не можу відповісти кожному особисто, тому напишу тут.Рубрика «Запитай у Суспільного про Нацвідбір, або нам пишуть… Опубліковано Вікторією Сидоренко Неділя, 24 лютого 2019 р.

«Суспільне спустя также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает именно Суспільне», – добавила она.

Певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. На апрель у нее запланированы сольные концерты в Москве и Петербурге.

Вице-премьер, министр культуры Вячеслав Кириленко заявил, что артисты, которые гастролировали в России или не признают территориальной целостности Украины, не могут участвовать в финале национального отбора на «Евровидение-2019».

«UA: Суспільне мовлення»