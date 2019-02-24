«Глупые американцы и украинский след в Венесуэле». Последние «комментарии» спикера МИД России Захаровой

В России настолько повернуты на теме Украины, что не могут не упомянуть о ней, даже когда речь идет о Венесуэле.

Мария Захарова нашла нового легитимного президента и стала на его защиту. Тут же неожиданно раскрыла тайну «гуманитарных конвоев» и жестко отругала Курта Волкера, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Речь идет о якобы имеющих место «поставках вооружений из Украины в Венесуэлу». При этом контролируют эти операции конечно же США.

Вот только возникает вопрос: «А не озвучила ли Мария российский перечень «продуктов» из «гуманитарной помощи» для оккупированного Донбасс?». Уж очень похоже на это.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»