В Украине расследуется более полутора тысяч дел связанных с российской оккупацией Крыма

Отмечается, что по 21 производству уже есть обвинительные приговоры, вступившие в силу.

В прокуратуре АР Крым с июня 2014 года рассматривают 1506 производств относительно оккупации полуострова, в суд направлено 144 обвинительных акта. Прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов заявил об этом в интервью «ZN.UA».

По словам Мамедова, прокуратура АРК установила более 19 тысяч человек – сотрудников правоохранительных органов, которые работали в госорганах на момент оккупации.

«Еще есть органы государственной власти, люди, которые возглавляли Совет министров, райадминистрации, многие другие госучреждения, которых необходимо установить и персонализировать, для того чтобы понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова», – отметил Мамедов.

Ранее сообщалось, что оккупацией Крыма Россия нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной. С целью интеграции Крыма в юридическое пространство РФ были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов.

При этом на полуострове продолжаются совершаться преступления: происходит сворачивание всех форм свободы, проводятся нелигитимные выборы, телевизионный и радиочастотный ресурс Украины используется с целью пропаганды против Украины, замещается гражданское население.

Напомним, оккупация Крыма Россией началась 20 февраля 2014 года и была окончательно оформлена 21 марта того же года принятием закона о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. Украина и мировое сообщество не признает вхождение Крыма в состав РФ.

«ZN.UA»