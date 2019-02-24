23 февраля и росFEMEN. Антивоенная акция «Рожайте мясо» в Питере

Российские активистки протестовали возле областного военкомата Ленинградской облсти против принудительной службы в армии.
В российском Санкт-Петербурге шесть женщин провели у военкомата Ленинградской области акцию против службы в армии, сообщил фотограф Девид Френкель на своей странице в Twitter, опубликовав фото с места события. Эксперт украинского Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал событие на своей странице на Facebook.
«Они принесли свертки, имитирующие младенцев, перевязаны они были георгиевскими ленточками и ленточками цвета хаки. В свертках был мясной фарш», – говорится в сообщении.
Сами женщины были одеты в камуфляж и противогазы, держа плакат с названием акции и сами свертки. С помощью своей акции феминистки хотели выразить протест службе в армии.
Акция проведенная росFEMEN вызвала широкий резонанс в соцсетях. Репосты фотографий с акции, множественные цитаты и комментарии обеспечили информационное сопровождение акции.
Феминистки принесли к военкомату грудных младенцев — правда в свертках оказалось сырое мясо
«Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест.
Сегодня мы говорим Нет давлению на женщин. Нет насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет войне» pic.twitter.com/yFiZbxgpUw
— Dave Frenkel (@merr1k) February 23, 2019
«Женщин призывают рожать, и пытаются запретить аборты, – заявили феминистки. – Но что происходит потом с нашими детьми? Они становятся пушечным мясом российского милитаризма, и трупами развязанных Россией бессмысленных войн. Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим «Нет» давлению на женщин. «Нет» насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. «Нет» войне», – цитирует пост Леды Гариной, на своей странице Виталий Кулик.
По мнению украинского эксперта инициатива российских женщин заслуживает поддержки.
«Это лайк!», – пишет Кулик в заключение.
23 февраля і росFEMENакція в Пітері. "они принесли свёртки, имитирующие младенцев, перевязаны они были георгиевскими…
Опубліковано Vitalii Kulyk Субота, 23 лютого 2019 р.
Напомним, что 23 февраля в России до сих пор отмечается советский праздник День защитника Отечества. В советское время праздник отмечался с 1923 года как день основания Красной армии, а позднее – как День Советской армии и Военно-морского флота. В 1933 году нарком обороны Клим Ворошилов признавал, что дата праздника была выбрана практически случайно и не совпадает с историческими датами.
Виталий Кулик, Facebook