23 февраля и росFEMEN. Антивоенная акция «Рожайте мясо» в Питере

Российские активистки протестовали возле областного военкомата Ленинградской облсти против принудительной службы в армии.

В российском Санкт-Петербурге шесть женщин провели у военкомата Ленинградской области акцию против службы в армии, сообщил фотограф Девид Френкель на своей странице в Twitter, опубликовав фото с места события. Эксперт украинского Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал событие на своей странице на Facebook.

«Они принесли свертки, имитирующие младенцев, перевязаны они были георгиевскими ленточками и ленточками цвета хаки. В свертках был мясной фарш», – говорится в сообщении.

Сами женщины были одеты в камуфляж и противогазы, держа плакат с названием акции и сами свертки. С помощью своей акции феминистки хотели выразить протест службе в армии.

Акция проведенная росFEMEN вызвала широкий резонанс в соцсетях. Репосты фотографий с акции, множественные цитаты и комментарии обеспечили информационное сопровождение акции.

Феминистки принесли к военкомату грудных младенцев — правда в свертках оказалось сырое мясо

«Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест.

Сегодня мы говорим Нет давлению на женщин. Нет насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет войне» pic.twitter.com/yFiZbxgpUw — Dave Frenkel (@merr1k) February 23, 2019

«Женщин призывают рожать, и пытаются запретить аборты, – заявили феминистки. – Но что происходит потом с нашими детьми? Они становятся пушечным мясом российского милитаризма, и трупами развязанных Россией бессмысленных войн. Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим «Нет» давлению на женщин. «Нет» насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. «Нет» войне», – цитирует пост Леды Гариной, на своей странице Виталий Кулик.

По мнению украинского эксперта инициатива российских женщин заслуживает поддержки.

«Это лайк!», – пишет Кулик в заключение.

23 февраля і росFEMENакція в Пітері. "они принесли свёртки, имитирующие младенцев, перевязаны они были георгиевскими… Опубліковано Vitalii Kulyk Субота, 23 лютого 2019 р.

Напомним, что 23 февраля в России до сих пор отмечается советский праздник День защитника Отечества. В советское время праздник отмечался с 1923 года как день основания Красной армии, а позднее – как День Советской армии и Военно-морского флота. В 1933 году нарком обороны Клим Ворошилов признавал, что дата праздника была выбрана практически случайно и не совпадает с историческими датами.

Виталий Кулик, Facebook