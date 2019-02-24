В России признали, что имперские амбиции Путина в отношение Украины потерпели фиаско

При этом подчеркивается, что сам Россия очень сильно зависима от Украины, как в ментальном плане, так и в технологическом.

Украина ничего не должна России, за пять лет «небратского» существования страна доказала свою самостоятельность и выросла. Российский журналист Сергея Шелина пишет об этом в блоге на сайте «Росбалт». Таким образом, в РФ признали, что глава России Владимир Путин и его имперские стремления потерпели фиаско.

«Национальная независимость – не измена. Это право нации, если нация осознала себя таковой… И главное: Украина, хороша она или плоха, ничего нам не должна. Это другая страна. Она живет своим умом и для себя, а не для нас. Не думаю, что пять лет жизни без России прошли для нее впустую, но уж это решать ее гражданам», – сказано в публикации.

При этом отмечается, что украинская армия становится с каждым днем сильнее.

«А могут ли россияне сказать, что пять лет жизни без Украины изменили хотя бы состояние умов? Приучили не зависеть от Украины? Помогли почувствовать самих себя гражданской нацией – ну хоть в глубине души? Неплохо, если так, но вот сомневаюсь», – говорится в блоге.

Напомним, что ранее сообщалось о сильной технологической зависимости России от Украины. В итоге Россия оказалась неспособна выполнить программу импортозамещения.

«Росбалт»