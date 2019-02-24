ОРДО утомленное Пушилиным. Станет ли «Кацман» народным «героем»?

Параллельно с Пушилиным в тот же день в аналогичном стиле кремлевских спичрайтеров заявил о «готовности к прямым переговорам с Киевом» и Пасечник.

События прошедшей недели на оккупированной Россией части Донбасса прежде всего запомнятся заявлениями о готовности к «прямым переговорам с Киевом», озвученных сначала Денисом Пушилиным, а затем и его «коллегой» Леонидом Пасечником. Но этому предшествовали другие события, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук: «бомбардировка дронами» Донецка, скандал с «арестом главного разведчика «ДНР» Изи Кацмна» и многое другое.

Утомленные Пушилиным

На минувшей неделе на оккупированной части Донетчины произошло два примечательных события, взаимно связанных между собой, – взрывы в центре Донецка и знаковый арест активного боевика. Так, утром 18 февраля неподалеку от зданий, где ныне располагается российская оккупационная администрация в ОРДО во главе с Пушилиным, прогремело аж три взрыва, правда, без каких-либо существенных последствий, не считая нескольких разбитых стекол в ближайших домах.

Первая версия происшествия со стороны местных и российских пропагандистов была сенсационная – «центр Донецка подвергся бомбардировке с дронов», однако почти сразу же выяснилось, что были взорваны три самодельных безоболочных взрывных устройства, обернутых в медную фольгу, причем подальше от реально людного места. И выглядело все это совсем не как «работа украинской ДРГ», а неким простецким предупреждением «властям» от своих же.

На следующий день,19 февраля, стало известно, что «на подвал» забрали не абы кого, а чуть ли не главного некогда «разведчика «ДНР» Петрова по кличке Кацман по обвинению в хранении взрывоопасных веществ. И есть все основания полагать, что на этого индивида вполне могут списать «подготовку теракта», к тому же, судя по публичной критике Петровым-Кацманом Пушилина и его камарильи, это вполне может быть правдой. Пока же арестанта таки выпустили на волю дожидаться «суда» в начале марта, видимо, у Петрова все же есть собственная «крыша», защищающая его от грубых пушилинских чисток.

Да и недовольство неисполнением Пушилиным своих «предвыборных обещаний», усиленное недавним «крышепадом», захламлением улиц мусором и стремительным ухудшением экономического положения людей, имеет в ОРДО явные тенденции к росту. При этом данный тренд заметен настолько, что любой подозреваемый в покушении на действующего «главу «ДНР» автоматически превращается в глазах жителей «народной республики» практически в «народного героя».

Чтобы хоть как-то отвлечь внимание публики от глобального недовольства им любимым в оккупированных районах Донецкой области, Пушилин решил сменить тему, выступив со специальным заявлением по поводу предстоящих в Украине президентских выборов, выразив «готовность к переговорам и возобновлению прямого диалога с Киевом». Плюс все выглядело не личной его пиар-инициативой – подобные выступления и так были загодя запланированы Кремлем для своих ОРДЛО-марионеток.

«Оговорка по Фрейду» Пасечника

Кстати, о предварительной подготовке в Москве спичей для донбасских гауляйтеров свидетельствует факт того, что параллельно с Пушилиным в тот же день в аналогичном стиле прозвучало заявление и главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечника. В нем он также объявил: «Со своей стороны готов открыто и напрямую разговаривать с Киевом, с любой нынешней и пришедшей на ее смену властью ради мира на нашей земле, ради наших детей и их будущего».

Но весь этот пафос был в финале, зато начиналось заявление достаточно оригинально – будто такого квазигосударственного образования, как ЛНР, нет и в помине. «Проходящая в Украине президентская кампания в очередной раз показывает, что жителям Луганщины отказывают в праве на определение своей судьбы. Тем из них, кто живет на территории Луганской области, не дают выдвинуть своих кандидатов на выборах, отказывают в праве на защиту, праве быть услышанными», – сумбурно отрапортовал экс-полковник СБУ, а ныне «генерал-майор МГБ ЛНР» Пасечник.

Лозунг «Услышьте Донбасс», конечно, не нов, впрочем, он уже несколько призабыт с весны 2014 г., когда российская оккупация ОРДЛО только начиналась и еще не привела к тысячам своих жертв. И вот теперь данную агитку из нафталина вытащил не лишь бы кто, а сам ФСБ-смотрящий за оккупированной Луганщиной.

Тем самым Пасечник, де-факто «оговорившись по Фрейду», дал всем четко понять, что даже для него как «главы ЛНР» и также его московских хозяев данная псевдонародная квазиреспублика является обычным фейком. А Луганская область так и остается Луганской областью, просто отдельные персонажи хотят, чтобы она вечно висела мертвым грузом на теле всей Украины.

Миллионные штрафы за украинские товары

Насколько оккупационные «власти» действительно готовы вести хоть какой-то диалог с Киевом, становится понятно при рассмотрении реальных фактов нынешнего положения вещей в оккупации. Например, на минувшей неделе все ОРДО поразили случаи выписывания обновленным после сбежавшего Тимофеева-Ташкента «минсдохом «ДНР» заоблачных штрафов для местных предпринимателей, продающих украинские товары.

Поводом для тотальных «шмонов» маленьких магазинчиков и мест на рынках Донецка и округи стали якобы требования тамошних «налоговиков» отражать в отчетности выдачу зарплаты своим работникам минимум в 10 тысяч рублей, что для мелких предпринимателей в ОРДО само по себе более чем неподъемно. Однако на самом деле «минсдохи» просто искали наличие в продаже разнообразных украинских товаров, а тем торговцам, у кого таковые имелись, выписывались штрафы по три миллиона рублей.

Само собой, подобная практика вызвала всеобщее негодование, причем как у продавцов, так и у покупателей. Первые под прессом такой новоиспеченной дани лишаются любых перспектив для своих мелких бизнесов хоть как-то выживать в нынешних условиях, поэтому в очень скором времени на месте большинства местных ларьков и рыночных рядов будет зиять элементарная пустота.

А для вторых, и так недовольных завезенными на оккупированный Донбасс низкокачественными российскими продуктами, теперь единственный выход – это выстраиваться в еще большие очереди на КПВВ. Иначе в буквальном смысле можно выкладывать зубы на пустые магазинные полки.

Олег Полищук, «Деловая Столица»