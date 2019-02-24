На Волыни священник Московского патриархата из ружья обстрелял активистов возле храма

Активисты организовали дежурство возле храма дежурство, что бы предотвратить провокации, но были обстреляны местным священником из ружья.

В селе Жидычин Волынской области священник УПЦ МП, протоиерей Владимир Гелета открыл стрельбу из ружья по активистам, которые организовали круглосуточное дежурство возле храма. Об этом сообщил свидетель происшествия ветеран полка «Азов» Андрей Дьяченко, передает телеканал «Перший».

В полиции факт стрельбы подтвердили.

Издание отмечает, что накануне в местный Свято-Николаевский храм зашла ревизионная комиссия, образованная собранием религиозной общины. Сторонники УПЦ МП пытались помешать этому, у церкви собралось несколько сотен человек.

«Активисты решили организовать круглосуточное дежурство возле церкви. Чтобы сторонники УПЦ МП не сделали каких-то провокаций, не было попыток отобрать храм. Во дворе церкви поставили бочки, развели в них огонь, чтобы греться. Около 3:30 ночи возле церкви была группа из 10-12 человек. Рядом – дом священника. Засветился свет, вышел Владимир Гелета. Начал кричать что-то типа «я вас всех убью», «я буду стрелять на поражение», «чего вы пришли в мою церковь» и тому подобные фразы», – рассказал Андрей Дьяченко.

По словам свидетеля, священник стрелял из гладкоствольного ружья дробью.

«Выстрелил один раз – люди спрятались за угол храма. Всего он сделал четыре выстрела. Я слышал как дробь билась о машины, о кровлю храма. С этого делаю вывод, что стрелял он не вверх, а в сторону людей. Еще немного покричав, священник ушел в дом. Скорее всего он был пьян», – отметил Дьяченко

Активисты вызвали полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Следователи Киверцовского отдела полиции по факту угрозы убийством, совершенной по мотивам религиозной нетерпимости, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 129 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств указанного правонарушения. На месте происшествия работает руководство ГУ Нацполиции области и Киверцовского отдела полиции, следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУНП в Волынской области.

Полицейские выяснили, что в ночь на субботу, 23 февраля, 52-летний житель села Жидичин на территории местного Свято-Николаевского храма на почве религиозной нетерпимости, выражая угрозу убийством лицам, которые там находились, совершил четыре выстрела из охотничьего ружья. Полицейские изъяли у гражданина по месту его жительства зарегистрированное охотничье ружье, которое принадлежит его 34-летнему сыну. Также со стены храма изъяли свинцовые дробины от ружейного выстрела. Все это направили на экспертизу.

Ранее суд арестовал троих подозреваемых в попытке поджоге храма Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) в Днепровском районе Запорожья, сообщила пресс-служба управления Службы безопасности в Запорожской области.

По данным ведомства, санкция в виде ареста применена сроком на 60 суток без права внесения залога. Задержанным также сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

16 февраля СБУ задержала двоих подозреваемых в попытке поджога храма УПЦ в честь святого апостола Иоанна Богослова в Днепровском районе Запорожья. Позже правоохранители задержали еще одного подозреваемого в организации поджога. По данным спецслужбы заказчиками преступления являются двое бывших жителей Запорожья, которые сейчас находятся на неподконтрольной Украине территории Донбасса и которые действовали по заданию спецслужб России.

Задержание произошло 16 февраля, пишет местное издание «061.ua» со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Подозреваются житель Запорожья, еще один мужчина из одного из сел области, а также женщина. Больше подробностей в управлении СБУ области пообещали сообщить 18 февраля.

Агентство «УНН» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что один из мужчин пытался поджечь храм с помощью воспламеняющего вещества и самодельного факела, но у него не получилось.

Открыто уголовное производство и продолжается расследование по ст. 258 Уголовного кодекса Украины – теракт. В службе подозревают, что цель этих действий – разжечь межрелигиозную вражду. Сейчас устанавливаются причастность задержанных и других лиц к еще двум попыткам поджогов церквей в Запорожье, которые были в этом месяце.

Первая попытка поджога церкви в Запорожье произошла 6 февраля, вторая – 11 февраля.

15 февраля в Кривом Роге кто-то поджег двери храма Вознесения Господня и обрисовал стены лозунгом неонацистов 14/88, сообщили 16 февраля на странице Криворожской епархии УПЦ МП.

«Поджог осуществили с помощью зажигательной смеси, что привело к возгоранию и серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня», – рассказали в епархии.

В УПЦ МП напомнили, что храм начал функционировать в 1876 году, а также заявили, что надписи на стенах «имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений».

В Криворожском отделе полиции сообщили, что по факту попытки поджога двери церкви начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

В полиции Кривого Рога подтвердили, что инцидент произошел 15 февраля. Правоохранители устанавливаю все обстоятельства происшествия, отметили в ведомстве.

#ІнгулецькеВПЗа фактом спроби підпалу двері церкви поліцейськими розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 КК… Опубліковано Національна поліція — Криворізький відділ поліції Субота, 16 лютого 2019 р.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что разведка узнала о том, что завербованные российскими спецслужбами граждане планируют атаковать еще 20 храмов. Он сообщил об этом на брифинге.

«Планируется атаковать 20 объектов в Украине», – сказал Грицак.

По его словам, расценки за эти атаки установлены в российских рублях. Глава СБУ сообщил, что эта информация была получена благодаря контрразведывательной работе.

Грицак также сообщил, что «бюджет» осквернения Мариупольской синагоги составлял 29 тыс. российских рублей. Он так же заявил, что нападения на храмы УПЦ МП в Украине готовятся с оккупированного Донбасса по согласованию с ФСБ России. В частности, попытку поджога храма в честь Апостола Ионна Богослова в Запорожье заказали из Донецка.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что спецслужбы РФ ищут желающих поджигать храмы УПЦ МП. Исполнителям предлагают две тысячи долларов.

«Перший»