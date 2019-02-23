Венгрия собирается предоставить дипломатический статус российскому банку

Ожидается, что венгерский филиал российского Международного инвестиционного банка будет открыт в течение второй половины 2019 года.

Правительство Венгрии планирует предоставить ряд привилегий российскому Международному инвестиционному банку (МИБ), который в этом году откроет свою штаб-квартиру в Будапеште, сообщает портал «Emerging Europe» со ссылкой на внесенное в венгерский парламент предложение правящей партии «Фидес».

Согласно предложению, МИБ будет освобожден от любых финансовых расследований, регистрации органами власти, стандартов отчетности, налогов, сборов, ограничений на экспорт-импорт и всех юридических процедур, проводимых венгерской судебной системой, кроме случаев, когда банк откажется от своего иммунитета.

Расходы, связанные с помещениями, арендой и обеспечением банка, будут покрываться из средств венгерских налогоплательщиков.

Кроме того, офисы банка будут полностью контролироваться МИБ. Власти Венгрии смогут войти в здания банка только с его согласия.

Сотрудники банка будут пользоваться полным дипломатическим иммунитетом, а Венгрия обеспечит, чтобы гости МИБ имели возможность въехать в страну «без оглядки на их гражданство». На практике банку будет предоставлено аналогичное правовое положение как у дипломатических представительств или местных представительств международных организаций.

Правительство утверждает, что переезд МИБ в Будапешт усилит венгерскую столицу как финансовый узел. Однако Зита Гурмай, депутат от социалистической партии, отметила, что общий баланс МИБ составляет 2,5 процента от баланса крупнейшего венгерского банка OTP, и что МИБ будет только 17-м крупнейшим банком страны.

В оппозиции добавляют, что МИБ является «троянским конем Путина» и заявляют, что предложение правительства позволяет россиянам возможность работы в ЕС, что может создать серьезную проблему национальной безопасности.

МИБ является правопреемником бывшего банка советской экономической интеграции.

«Emerging Europe»