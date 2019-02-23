В Киеве проводят благотворительную выставку картин в поддержку захваченных Россией моряков

Все средства от продажи будут направлены на помощь пленным, которые находятся в России.

В Киеве в поддержку военнопленных украинских моряков открылась благотворительная выставка картин «Возвращение домой», сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Цель проведения выставки – привлечение внимания общества к противоправным действиям российского правительства относительно незаконного содержания украинских военных в российских тюрьмах, а также в поддержку украинских моряков, которые находятся в плену», – заявили в Минобороны.

Как сообщает «Радио Свобода», на выставке представлены 24 картины и другие произведения искусства, созданные художниками из всех областей Украины для поддержки моряков.

Все средства от продажи будут направлены на помощь пленным, которые находятся в России, сообщила одна из инициаторов выставки, волонтер Зоряна Трухина.

Выставка проходит в историко-архитектурном музее «Киевская Крепость», картины подарят украинским военнопленным морякам после их освобождения.

«Руководство на всех уровнях принимает все возможные меры и возлагает все усилия для освобождения наших моряков и возвращения их на родину», – заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины Алексей Ноздрачев.

Напомним, что 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

Министерство обороны Украины