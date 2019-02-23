Украинские артисты, гастролировавшие в России, не могут участвовать в финале на «Евровидение-2019», – Кириленко

В финал вышли участники: MARUV, YUKO, Brunettes shoot Blondes, KAZKA, ANNA MARIA и Freedom Jazz.

Вице-премьер, министр культуры Вячеслав Кириленко считает, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины не могут участвовать в финале национального отбора на «Евровидение-2019». Он написал об этом в субботу в Twitter.

«Национальный отбор на «Евровидение-2019», к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины», – заявил министр.

Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, УЖЕ став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України 1/2 — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 23, 2019

«Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на «Евровидение-2019», – написал он.

Тому, аби ситуація не зайшла у глухий кут, підтримую тих, хто вважає, що з огляду на негативний СУСПІЛЬНИЙ резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині Фіналу Національного відбору на «Євробачення-2019» 2/2 — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 23, 2019

Кириленко также назвал «мощной и обоснованной позицией» обнародованное общественным движением «Відсіч» заявление, в котором утверждается, что трое из шести финалистов нацотбора на «Евровидение» (MARUV, YUKO, ANNA MARIA) являются «откровенными коллаборационистами».

Финал национального отбора на «Евровидение-2019» состоится уже в субботу, 23 февраля.

«Украинско-Российское обозрение»