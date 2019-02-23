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Новости

Украинские артисты, гастролировавшие в России, не могут участвовать в финале на «Евровидение-2019», – Кириленко

«Украинско-Российское обозрение»
23 февраля 2019

В финал вышли участники: MARUV, YUKO, Brunettes shoot Blondes, KAZKA, ANNA MARIA и Freedom Jazz.

Вице-премьер, министр культуры Вячеслав Кириленко считает, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины не могут участвовать в финале национального отбора на «Евровидение-2019». Он написал об этом в субботу в Twitter.

«Национальный отбор на «Евровидение-2019», к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины», – заявил министр.

«Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на «Евровидение-2019», – написал он.

Кириленко также назвал «мощной и обоснованной позицией» обнародованное общественным движением «Відсіч» заявление, в котором утверждается, что трое из шести финалистов нацотбора на «Евровидение» (MARUV, YUKO, ANNA MARIA) являются «откровенными коллаборационистами».

Финал национального отбора на «Евровидение-2019» состоится уже в субботу, 23 февраля.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: война, Евровидение, крым, Россия, Украина

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