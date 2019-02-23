Батюшка и отдых у басурман. Вояжи священников из «ЛНР» на Мальдивы и в Анталью

В начале октября – в Турцию на неделю, в конце января – на Мальдивские острова. Неплохо проводит время монах-настоятель Свято-Николаевского собора в Кадиевке (бывш. Стаханов), скажет кто-то.

Но, может, не просто так ездит батюшка? Ибо как-то чересчур было бы – сшибать с нищих прихожан по копеечке «на храм», а потом эти деньги пустить на ветер (пусть даже и на свежий океанский бриз), – пишет на страницах «Луганщина.UA» Маруся Захарова.

Духовность под крылом министра обороны РФ

Город Стаханов и до войны был обителью печали, теперь же, под копытами «русского мира», он и вовсе загибается. Стоят вагоностроительный и ферросплавный заводы, коммунальное хозяйство сыплется, соцвыплаты от группировки «ЛНР» нищенские.

Условия, в общем, идеальные для расцвета духовности. Один из центров этого расцвета – Свято-Николаевский собор Украинской православной церкви Московского патриархата (относится к Северодонецкой епархии). Храм непростой, ему, по словам настоятеля, помогает аж сам министр обороны РФ Шойгу.

«…неожиданно со мной связались представители министра обороны России Сергея Шойгу, который выразил желание помочь нашему храму. Оказалось, что в Стаханове жила его мама и была прихожанкой нашего храма, здесь же крестила в 1959 году четырехлетнего сына, будущего министра обороны России», – сообщал архимандрит Дионисий (Тивяков) в марте 2016.

Шойгу задолго до оккупации Донбасса начал укреплять форпост «русского мира», то есть Московского патриархата. Неудивительно, что в 2014-м привалившую из-за поребрика духовность 34-летний батюшка встретил с распростертыми объятиями. Вместе с другими клириками УПЦ МП отец Дионисий участвовал в разных мероприятиях оккупационной администрации. И оказался вскоре в базе «Миротворца» как пособник террористов.

Что мог бы сказать в свою защиту гражданин Дионисий? Ну, про благотворительность что-нибудь, наверно. Это, в общем, несложно – у УПЦ МП монополия на милосердие в «ЛДНР». Протестантские церкви, которые плотно занимались гуманитаркой поначалу, теперь под запретом в ОРДЛО. Но и тут обнаружились нюансы.

Расходует батюшка пожертвования прихожан, как выяснилось, на экзотические поездки.

Белые пляжи, бирюзовый океан

В распоряжение редакции попали любопытные документы о недавнем путешествии архимандрита Дионисия (Тивякова). Передали их нам люди, радеющие о чистоте православия на Луганщине.

Итак, 27 января настоятель собора отслужил положенное и отправился укладывать багаж. А 28 числа он в 16.00 вылетел из Ростова-на-Дону в Москву. Там переехал из «Внуково» в «Домодедово» и около полуночи отправился навстречу солнцу и океану. С пересадкой в Дубаи отец Дионисий к середине следующего дня оказался в аэропорту Мале, столицы Мальдивских островов. Путь его лежал дальше, монах-настоятель выбрал уютный островок Тодду (километр на полтора) на атолле в 70 километрах от столицы.

«По прилету в Мале нас встретил в аэропорту любезный юноша и, подождав отправления скоростной лодки, мы отправились на Тодду. Лодка – это тоже прикольный аттракцион: по волнам на скорости», – делятся впечатлениями на сайте Tripadvisor.ru люди, отдыхавшие в «Resten inn» за год до о. Дионисия.

По истечении 8 дней та же скоростная лодка доставила батюшку обратно в Мале. Оттуда с пересадками в Коломбо (Шри-Ланка) и Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) настоятель стахановского Свято-Николаевского собора утром 7 февраля благополучно долетел в московский аэропорт «Внуково». Вскоре после полудня он уже спускался по трапу в Ростове-на-Дону.

И вот уже Луганщина встречает архимандрита Дионисия пасмурным небом, с которого обильно метет, потом начинается дождь, переходящий в дождь со снегом и снова в метель…

Не хлебом единым

Будь на месте о. Дионисия мирянин, мы решили бы: просто улетел отдохнуть от зимы человек. Но не мог же батюшка (а тем паче монах!) оставить вот так свою паству ради наслаждения теплыми водами Индийского океана? Тем более народ, значит, испытывает блаженство «русского мира», а архимандрит московского патриархата – в кусты? В мангровые, точнее, заросли?

К тому же стоила поездка недешево. Один только перелет Ростов – Москва – Мале – Москва – Ростов, согласно билетам, обошелся о. Дионисию в 39 с лишним тысяч рублей. А проживание в «Resten inn» (по тарифу «номер и завтрак») вместе с трансфером на упомянутой скоростной лодке – в $520 (больше 34 тысяч рублей).

Документы говорят, о. Дионисий истратил не менее 73 543 рублей. И ведь оплачены только завтраки в отеле. Так что наличными в валюте батюшка тоже сколько-то оставил в кафе и ресторанах тропического острова. Общим счетом, за 10 дней путешествия у него улетело примерно 22 минимальных пенсии «ЛНРовских».

Для сравнения – 20 января, как раз накануне батюшкиного отлетав теплые края, его приход в Стаханове проводил благотворительную ярмарку в пользу детей с инвалидностью. Собрали 32 тысячи рублей. Очень кстати собрали, да.

Десант МП в вотчину Варфоломея?

…А всего за 4 месяца перед путешествием на сказочные Мальдивы архимандрит Дионисий летал в турецкую Анталью. Неделю он провел в отеле «Daima Biz Hotel» в составе, так сказать, делегации от Стахановского благочиния Северодонецкой епархии УПЦ МП.

С монашествующим настоятелем храма о. Дионисием (Тивяковым) была, как ее подписывают на сайте прихода, «прихожанка Тивякова Татьяна». На те же числа (28 сентября в Анталью и 5 октября обратно) оказались билеты у другого священника – протоиерея Сергия Дубового, настоятеля Свято-Николаевского храма из соседней Брянки. Вместе с которым летела Татьяна Дубовая. Отцы Сергий и Дионисий дружат приходами, часто служат вместе и вместе же состоят в базе «Миротворца».

Стоимость путевки на двоих (включая перелет) у «Интуриста», где священники приобрели туры, – от 68,5 тысяч рублей. Стало быть, «делегация» выложила не меньше 137 тысяч.

Как объяснить этот скромный шик провинциальных батюшек (МП)? Неужто и правда летают плескаться в голубом прибое и греть пузики под ласковым солнцем? А как же служенье, как прихожане и вообще «русский мир»? В конце концов, почему не по Золотому Кольцу, не на святые Соловки, не Байкалом полюбоваться – а в чужедальние края?

Комментариев от клириков получить не удалось, но мы нашли, кажется, объяснение их путешествиям к басурманам!

Что если по зову пастырского долга они туда летали? В «молодой республике» и так с духовностью все о’кей, а там-то сплошь мусульмане – что на Мальдивах, то в Анталье! Кто их бессмертные души спасет, если не святые отцы из Стаханова и Брянки?

В Турции, правда еще какой-то патриарх есть Вселенский. Но духовность у него, говорят в Москве, не той системы.

Маруся Захрова, «Луганщина.UA»