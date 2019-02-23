Что празднует Россия и пост-советское пространство 23 февраля?

А вот хороший вопрос – что вы, собственно, празднуете 23 февраля (если конечно празднуете)?

Этот «праздник» берет свое начало в последние зимние дни 1918 года, когда в Петрограде началось формирование красноармейских полков – у большевиков в эти дни царила паника, в воздухе гуляли слухи о приближающийся мифической «могучей германской армии», и даже небольшие отряды немцев вызывали паническое бегство большевиков, пишет Максим Мирович на страница своего блога в «Живом Журнале».

Позже эти же красноармейские отряды были задействованы в т.н. «гражданской войне» – то есть фактически воевали против собственного народа.

Кстати говоря, сами большевики признавали абсолютную случайность праздника 23 февраля – в 1933 году Климент Ворошилов говорил, что приурочивание годовщины создания РККА к 23 февраля носит случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами.

Лично для меня 23 февраля никакой не праздник, и я никогда его не отмечал.

А вы отмечаете 23 февраля? Какой смысл вы вкладываете в этот праздник?

Максим Мирович, «Живой Журнал»