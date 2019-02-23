«Ушли в интернет». Кремль не беспокоит падение рейтинга нацлидера

«Ушли в интернет», – так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал снижение телерейтинга послания главы государства. По данным компании Mediascope, число посмотревших выступление Владимира Путина оказалось самым низким за последние пять лет.

Правда, речь идет лишь о Москве. В Кремле, в свою очередь, призвали не делать поспешных выводов и дождаться общероссийских данных, а также добавили, что немалая часть аудитории предпочитает телевидению другие носители информации. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть не учитывает запрос на перемены.

Послание президента Федеральному собранию транслировалось в эфире пяти телеканалов, и, согласно предварительным данным исследовательской компании Mediascope, его посмотрели в прямом эфире 5,9% жителей города Москвы или 870 тыс. человек. Это самый низкий показатель за последние пять лет. Столько же москвичей смотрели послание в 2013 году, до конфликта на Украине. Потом был подъем. В 2014-м послание смотрел каждый десятый москвич.

К слову сказать, помимо присоединения Крыма и начала войны в Донбассе, тогда в России произошел финансовый кризис, который сопровождался обвалом курса национальной валюты. Мы тогда попрощались с долларом по 35 руб. Так что в стране происходило много всяких событий. И вот сейчас, опять же, судя по предварительным данным Mediascope интерес к посланию упал, причем даже относительно прошлого года. В 2018-м оглашение посмотрели 7,3% – не то что бы существенно, но все-таки побольше, чем сейчас.

В Кремле обратили на это внимание: Дмитрий Песков объяснил проблему следующим образом – большое число зрителей ушло в интернет, кроме того, Москва, как известно не вся Россия.

«То, что изменяется пропорция смотрения с каждым годом, скажем так, например, определенный сегмент от непосредственно эфирного телесмотрения уходит в интернет, – это процесс, который наблюдается во всех странах мира. Это вопросы, связанные с развитием общества, с развитием технологий. Конечно, важно проанализировать в целом цифры по стране, а не только по Москве», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Однако корреспондент «Би-би-си» во время общения с пресс-секретарем президента не унимается и пытается задавать острые вопросы: может дело, не в интернете, а в том что, рейтинги президента падают, поэтому и послание меньше смотрят? Но господин Песков невозмутим.

«Это весьма примитивистский подход к анализу, поспешный. Можно и так делать, но ситуация гораздо более многогранная. Я бы сказал, что судить просто по телесмотрению в Москве и говорить о рейтингах, об их падении – достаточно примитивно», – подчеркнул Песков, отвечая на вопросы.

Не может быть сомнений в популярности власти – есть изменения поведения аудитории. Кто-то в интернет ушел, кто-то занят, кто-то радио слушает, то есть это вопрос сугубо технический. В Кремле ситуацию проанализируют, призовут на помощь политтехнологов и разберутся. Именно об этом и говорит пресс-секретарь президента.

Возвращаемся к Mediascope: исследования компании показывают, что аудиторию больше интересовала пресс-конференция Владимира Путина в декабре прошлого года. Там, как известно, было шоу, и президент, помимо вопросов о текущем положении дел, выслушивал жалобы на тяготы жизни и несправедливость на местах.

Конечно, это буквально лежит на поверхности, но сюда же можно добавить еще несколько тенденций. Интерес к выступлению первого лица падает, когда в стране, тем более в мире, особенно ничего не происходит. К тому же, все-таки хочется каких-то перемен к лучшему, а их нет. Все те же майские указы, ракеты из года в год и «нет времени на раскачку»…

И еще желательно, чтобы был мир во всем мире, а оружие, как известно, этому не способствуют. Даже как-то страшновато становится.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»