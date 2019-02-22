В Казахстане запретили использование русского языка на денежных купюрах и монетах

Согласно новой концепции дизайна национальной валюты Казахстана, на тенге будут надписи только на казахском языке. Соответствующий документ подписал Назарбаев.

В дизайне банкнот и монет Казахстана будут использоваться надписи только на государственном – казахском – языке. Об этом говорится в указе президента республики Нурсултана Назарбаева, утвердившего соответствующую концепцию дизайна национальной валюты, сообщает «РБК».

Сам указ и прилагаемая к нему концепция дизайна денежных знаков Казахстана были опубликованы 22 февраля на сайте нормативных правовых актов республики.

«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках», – говорится в прилагаемой к указу концепции.

В предыдущей версии документа говорилось, что на банкнотах и монетах «используются надписи на государственном и русском языках», уточняет «TengriNews.kz».

Сейчас в оформлении тенге используются надписи на русском и казахском языках.

В настоящее время на реверсе банкнот тенге на русском языке указан номинал, а также предупреждение о том, что подделка преследуется по закону.

Русский язык в Казахстане не является государственным. В Конституции Казахстана говорится, что в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Кроме того, в Конституции говорится, что «государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана».

Использование русского языка также регулируется законом «О языках в Республике Казахстан». В нем также подчеркивается, что русский язык наравне с казахским используется для делопроизводства и работы в госорганах и органах местного самоуправления, а также конкретизированы правила использования русского языка правоохранительными органами, для оформления юридических сделок, в судопроизводстве, образовании и пр.

«РБК»