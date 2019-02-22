Спикер МИД России Захарова ответила на рекомендацию ОБСЕ не посылать наблюдателей на украинские выборы

По мнению Церетели, отправка российских наблюдателей создаст заведомо провокационную ситуацию со стороны России.

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели считает, что России не следует направлять наблюдателей на выборы президента Украины в миссии, чтобы не создавать провокационной со стороны России ситуации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook рекомендации председателя ПА ОБСЕ не направлять на Украину наблюдателей из России.

«Даже Парламентская ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами», – написала она.

СМИ: «ГЛАВА ПА ОБСЕ СЧИТАЕТ, ЧТО РФ НЕ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ В МИССИИ, ЧТОБЫ НЕ… Опубліковано Maria Zakharova Четвер, 21 лютого 2019 р.

При этом Захарова подчеркнула, что «международных наблюдателей, представляющих различные страны и политические силы, придумала не Москва», и именно представители ОБСЕ просили Россию направить наблюдателей на выборы на Украине.

Ранее на встрече с российской делегацией в Вене председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что России не следует направлять наблюдателей на выборы на Украине, сообщало «ТАСС».

«Все-таки если не делать этого, будет лучше. Это наше видение», – сказал Церетели.

Он считает, что России не следует создавать заведомо провокационной ситуации, тем более что на Украине уже действует закон, запрещающий россиянам работать на выборах в качестве наблюдателей.

«Украинско-Российское обозрение»