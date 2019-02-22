Вывоз мусора в России обойдется в среднем 1225 рублей на человека в 2019 году

Всего россияне, без учета жителей Москвы, заплатят за вывоз мусора в 2019 году около 180 млрд рублей.

Граждане России, без учета москвичей, заплатят региональным операторам за вывоз бытовых отходов около 180 млрд руб. в год, подсчитала Finexpertiza. В среднем по стране это 1225 руб. с человека, сообщает «РБК».

По подсчетам аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza (копия исследования есть у «РБК»), среднестатистический россиянин заплатит за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год. Исходя из данных Росстата о количестве населения и с учетом норм вывоза мусора на человека в каждом регионе население будет платить 179,9 млрд руб. в год, подсчитали эксперты. В расчетах не учитывались скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов.

В реформу уже вошло 70 регионов, оставшиеся должны включиться в нее до конца текущего года, говорил в конце января глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, исключение до 2022 года получили города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Но Севастополь решил не пользоваться отсрочкой.

Дороже всего вывоз мусора обойдется жителям Московской области, пишут эксперты Finexpertiza. В регионе с самой большой нормой накопления ТКО и расценками региональных операторов, значительно превышающими среднероссийские, сумма в пересчете на одного жителя составит, по их подсчетам, 3062 руб. в год. Московская область стала лидером рейтинга, поскольку установила норматив накопления ТКО в кубометрах с одного квадратного метра жилья с учетом количества проживающих. На втором месте Ленинградская область, где за вывоз отходов придется отдать 2845 руб. на человека в год. Дорого обойдется мусор и жителям Камчатского края – 2645 руб.

Самая низкая стоимость вывоза определена в Амурской области – 45,12 руб. на человека в год (переход на новую схему оплаты пока не произошел). Житель Приморского края заплатит 227,35 руб. в год, житель Дагестана – 390 руб.

Мусорная реформа в России началась в 2019 году. Она предполагает конкурсный выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора. Это станет отдельной платной коммунальной услугой, в среднем она будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека, прогнозировал вице-премьер Алексей Гордеев. В декабре 2018 года Кобылкин говорил, что стоимость вывоза коммунальных отходов возрастет в 2019 году не более чем на 5% в связи с реформой.

В послании Федеральному собранию в феврале президент Владимир Путин потребовал избавиться от «мутных» структур в сфере переработки мусора и не допустить необоснованного роста тарифов.

«РБК»