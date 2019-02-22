Евродепутаты говорят о необходимости включения России в список стран-спонсоров терроризма

Евродепутаты задали вопрос Еврокоммиссии о причинах отсутствия России в списке стран причастных к отмыванию денег и несущих угрозу, как спонсоры терроризма.

Более 40 евродепутатов подписали письмо к Европейской комиссии, содержащее вопрос, почему Россию не включили в список стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, сообщает «PolskieRadio24».

Инициатором письма на имя еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой является голландская евродепутатка Мариет Шааке. Речь идет об опубликованном на прошлой неделе списке из 23 стран, которые, по мнению Еврокомиссии, представляют угрозу из-за недостаточной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В него попали Афганистан, Саудовская Аравия, Багамы, Иран, Ирак, Ливия, Панама, Сирия и Виргинские острова США.

Члены Европарламента спросили Европейскую комиссию, какими критериями она руководствовалась, если не включила Россию в список, и не опасается ли, что такое решение может быть расценено как принятие отмывания денег.

Они также спросили, рассматривались ли при формировании списка политические условия, и если да, то какие. Евродепутаты также напомнили об участии многих высокопоставленных чиновников российского правительства в различных системах отмывания денег.

Они напомнили, среди прочего, об одном из крупнейших скандалов в европейском банкинге с участием датского банка Danske Bank, чей эстонский филиал осуществил много операций для клиентов из России на сумму около 200 млрд евро. Датские и британские СМИ сообщили, что эстонское отделение могло быть использовано членами семьи президента России Владимира Путина и ФСБ РФ.

Попадание в черный список ЕС стран, которые недостаточно борются с отмыванием денег, связано не только с потерей имиджа, но и препятствует финансовому сотрудничеству с блоком. Европейские банки обязаны осуществлять строгие проверки платежей из стран, внесенных в перечень.

В течение следующих недель Европейский парламент и государства-члены должны утвердить или отклонить список.

«PolskieRadio24»