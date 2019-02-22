Россия обвинила Украину в причастности к «поставкам оружия» в Венесуэлу

По мнению российского МИД Украина «задействована в американских схемах поставок оружия» в Венесуэлу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в заявила, что США собираются купить для Венесуэлы крупную партию оружия, задействова украинское предприятие. Она сказала об этом на брифинге в пятницу, передает российский «Интерфакс».

По ее словам, у РФ якобы есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения «в одной из восточноевропейских стран» крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы».

Захарова отметила, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных ЗРК, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.

«Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов Международной экспедиторской компании», – заявила представитель МИД РФ, подчеркнув, что в данной истории прослеживается «украинский след».

«В этой абсолютно неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие «Антонов», – сказала Захарова.

Она добавила, что администрация США под видом доставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля, стягивают к границе Венесуэлы спецсилы и технику.

«Интерфакс»