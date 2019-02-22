У раненых украинских моряков до сих пор в теле остаются осколки, – адвокат

Раненым украинским морям до сих пор не оказана надлежащая медицинская помощь в России, где их незаконно удерживают.

У каждого из трех раненых украинских пленных моряков остаются осколки в теле, впрочем официальной информации о состоянии их здоровья Россия до сих пор не предоставляет. Российский адвокат Николай Полозов заявил об этом в комментарии «Громадському».

Он отметил, что в выписках, которые стали основанием для перевода раненых в СИЗО «Лефортово», говорится о том, что состояние их здоровья это позволяет.

Также Полозов добавил, что моряка катера «Бердянск» Андрея Артеменко вывозили в больницу без соответствующего согласия, не сообщив о своих действиях.

«Его вывезли из СИЗО в городскую больницу №1 имени Пирогова в Москве, в течение 2-3 часов проводили какие-то медицинские манипуляции с использованием медицинской техники, при этом ему не говорили, что с ним делают. Он не давал согласия на проведение тех или иных процедур, ему не сообщили о результате. Но для галочки теперь омбудсмен Москалькова, российские власти будут заявлять, что вот: мы раненых обследовали», – рассказал Полозов.

Адвокат сообщил, что на подобные «обследования» вывезли и украинского моряка Андрея Эйдера, по Василию Сороке пока информация отсутствует.

По словам защитника, такие действия России не соответствуют требованиям по обеспечению медицинской помощи раненым, а отсутствие официальной информации затрудняет установление диагноза, схемы лечения и реабилитации военнопленных.

«Конечно же нашим адвокатам раненные рассказывают о своем состоянии здоровья: болит рука, нога, у Артеменко падает зрение», – рассказал адвокат.

По словам Полозова, у каждого из трех раненых моряков до сих пор остаются осколки в теле. Впрочем, в СИЗО «Лефортово» медчасти нет, есть только врач, который обслуживает заключенных.

Ранее сообщалось, что в Украине опровергли российское сообщение о том, что Европейский суд по правам человека отказался удовлетворить запрос Украины, в котором Киев просил принять обеспечительные меры против России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

«Громадське»