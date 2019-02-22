Экс-«министра» террористов «ДНР» задержан в Москве за кражу зарядного устройства

Вероятнее всего Россия в ближайшее время депортирует его в Украину.

Бывшего «министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР» Алексея Красильникова задержали в Москве по подозрению в мелкой краже – зарядного устройства. Он написал об этом на своей странице в Facebook в среду, 20 февраля, после чего постов больше не было.

«Нахожусь в московском полицейском участке в Тверском районе ул. Большая Дмитровка, 2. Отобрали паспорт, ключи от отеля. Шесть часов сижу в ожидании», – сообщил Красильников.

Он предположил, что будет задержан и депортирован в Украину.

Сегодня меня арестовали в МСК по подазрению в краже зарядного устройства.нахажусь в Московской полицейском участке,… Опубліковано Alex Krasilnikov Середа, 20 лютого 2019 р.

Напомним, во Львове СБУ арестовала депортированную из России пропагандистскую «русского мира» Елена Бойко.

Ранее контрразведка Службы безопасности Украины в 2018 году разоблачила 71 лицо, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

«Украинско-Российское обозрение»