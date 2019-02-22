Тролли бывают разные: пригожинские, сурковские и другие. О конкуренции среди российских «фабрик» троллей

На российском рынке троллей действуют сразу несколько «фабрик» троллей. Это становится понятно по разнообразным стратегиям и стилям поведения, отличающимся от «ольгинских».

Набежали вдруг в комменты тролли. А у меня это редкость, я же на опушке леса живу. Обычно эти толпы проносятся с гиканьем мимо, пишет на странице в Facebook Александр Морозов.

Причем, тролли какие-то древние, употребляют, например, ЖЖ-шное слово «неполживцы», ныне уже вышедшее из употребления. Пишут длинно. Новое – «ольгинское» – поколение троллей пишет очень коротко, комменты в формате твиттера обычно.

Пригожин стянул на себя все внимание и теперь все приписывают «фабрике медиа». Но если взять, например, такой никнейм Наталья Таганчикова, который работал специально «по образованному классу», то я бы считал, что это действует другая «фабрика».

Набежали вдруг в комменты тролли. А у меня это редкость, я же на опушке леса живу. Обычно эти толпы проносятся с… Опубліковано Александром Морозовим Пʼятниця, 22 лютого 2019 р.

Потому что там совершенно другая тактика: там человек приходит к тебе и пишет, как бы из позиции «интереса», «диалога», сам пишет неимоверно подробно, упоминает массу новейших исследований, – и создает такой довольно безобидный «фон забалтывания».

Я видел прямо наглядно, как сменился автор у «Таганчиковой» – другой человек сел под никнейм, но тоже поддерживающий эту стилистику. А ольгинские пишут в жанре: «собчак та еще напрасно вы ей доверяете», «кстати в германии тоже не все в порядке».

Ольгинские пишут без всякого «рессентимента», т.е. без привкуса «личного патриотизма». А вот есть старые, еще «присурковские» тролль-группы, они уже мозоль натерли в борьбе с «либералами», у них такой узнаваемый «стиль юденич/политонлайн»…

В общем, я думаю, что пять фабрик примерно на рынке этом пасется.

Александр Морозов, Facebook