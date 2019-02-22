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Зона "русского мира"

Беларусь ищет защиты от России. Лукашенко зовет «Восточное партнерство»

Виталий Портников, «Espreso.TV»
22 февраля 2019

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предложил провести юбилейный саммит участников программы «Восточное партнерство» в Минске.

Это достаточно неожиданное предложение – если учесть, что Беларусь всегда проявляла настороженность и пассивность к участию в этой программе Евросоюза. Впрочем, осторожной всегда была и Украина. Только причины для осторожности у нас с Беларусью разные, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Для Украины важно было понимание ее стремление в будущем присоединиться к Евросоюзу, а не сотрудничать с ЕС в рамках программы, которая объединяет страны с другим цивилизационный выбором. Беларусь, напротив, не хотела чтобы ее подозревали в «бегстве на Запад».

Ведь в Москве не раз указывали, что «Восточное партнерство» – программа, которая направлена против России. А Лукашенко важно себя позиционировать как лидеру страны – главного союзника путинского режима. Именно за это ему и платят деньги.

Но сейчас ситуация изменилась. Путин не очень хочет содержать Беларусь, но зато стремится к ограничению суверенитета соседней страны. И хотя пока что в Кремле утверждают, что о поглощении Беларуси речи не идет, никто не знает, что взбредет Путину в голову через несколько месяцев или лет.

А для Лукашенко мечты о ликвидации Беларуси – это не просто вопрос государственности, это вопрос личной власти и благополучия. Ведь Беларусь – собственность Лукашенко и он не хочет этой собственностью делиться.

Именно поэтому в Минске ищут различные пути для демонстрации собственного, почти уже утраченного суверенитета. Один из этих путей – программа «Восточное партнерство». Вряд ли, конечно, президенты и премьеры стран ЕС поедут в Минск – столицу авторитарного государства, которое остается союзником путинской России.

Но какое-то важное мероприятие к юбилею в Минске могут и провести. Просто для того, чтобы напомнить даже не Лукашенко, а белорусам – в Европе о них еще не забыли и ожидают, когда цивилизационный вектор развития страны изменится и от бесперспективной ориентации на Москву Беларусь перейдет к европейской и евроатлантической интеграции. Собственно, если такое решение не будет вовремя принято, то вряд ли Беларусь еще долго просуществует – а значит, вопрос саммитов «Восточного партнерства» решится сам собой.

Виталий Портников, «Espreso.TV»

Tags: Беларусь, Виталий Портников, ЕС, НАТО, Россия, Украина

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