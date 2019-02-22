Беларусь ищет защиты от России. Лукашенко зовет «Восточное партнерство»

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предложил провести юбилейный саммит участников программы «Восточное партнерство» в Минске.

Это достаточно неожиданное предложение – если учесть, что Беларусь всегда проявляла настороженность и пассивность к участию в этой программе Евросоюза. Впрочем, осторожной всегда была и Украина. Только причины для осторожности у нас с Беларусью разные, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Для Украины важно было понимание ее стремление в будущем присоединиться к Евросоюзу, а не сотрудничать с ЕС в рамках программы, которая объединяет страны с другим цивилизационный выбором. Беларусь, напротив, не хотела чтобы ее подозревали в «бегстве на Запад».

Ведь в Москве не раз указывали, что «Восточное партнерство» – программа, которая направлена против России. А Лукашенко важно себя позиционировать как лидеру страны – главного союзника путинского режима. Именно за это ему и платят деньги.

Но сейчас ситуация изменилась. Путин не очень хочет содержать Беларусь, но зато стремится к ограничению суверенитета соседней страны. И хотя пока что в Кремле утверждают, что о поглощении Беларуси речи не идет, никто не знает, что взбредет Путину в голову через несколько месяцев или лет.

А для Лукашенко мечты о ликвидации Беларуси – это не просто вопрос государственности, это вопрос личной власти и благополучия. Ведь Беларусь – собственность Лукашенко и он не хочет этой собственностью делиться.

Именно поэтому в Минске ищут различные пути для демонстрации собственного, почти уже утраченного суверенитета. Один из этих путей – программа «Восточное партнерство». Вряд ли, конечно, президенты и премьеры стран ЕС поедут в Минск – столицу авторитарного государства, которое остается союзником путинской России.

Но какое-то важное мероприятие к юбилею в Минске могут и провести. Просто для того, чтобы напомнить даже не Лукашенко, а белорусам – в Европе о них еще не забыли и ожидают, когда цивилизационный вектор развития страны изменится и от бесперспективной ориентации на Москву Беларусь перейдет к европейской и евроатлантической интеграции. Собственно, если такое решение не будет вовремя принято, то вряд ли Беларусь еще долго просуществует – а значит, вопрос саммитов «Восточного партнерства» решится сам собой.

Виталий Портников, «Espreso.TV»