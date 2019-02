В ЕС намерены продлить санкции против экс-президента Украины Януковича и его окружения

Вместе с ним под санкциями останутся еще 11 человек.

Европейский Союз в конце февраля примет формальное решение о продлении санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год. Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил об этом в Twitter.

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который в прошлом году выиграл суд против ЕС, покинет этот список.

The Eu is likely to remove the asset freeze on Andriy Klyuyev, the head of administration of the former President of #Ukraine Viktor #Yanukovych. The sanctions against Yanukovych and 11 other associates are set to be prolonged by another year #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 22, 2019