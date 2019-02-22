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Новости

В ЕС намерены продлить санкции против экс-президента Украины Януковича и его окружения

«Украинско-Российское обозрение»
22 февраля 2019

Вместе с ним под санкциями останутся еще 11 человек.

Европейский Союз в конце февраля примет формальное решение о продлении санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год. Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил об этом в Twitter.

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который в прошлом году выиграл суд против ЕС, покинет этот список.

5 марта 2014 года Европейский Союз ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продлеваются, но к 2019 году список сократился до 12 человек.

Сейчас в санкционном перечне остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Виктор Янукович, ЕС, Россия, санкции, Украина

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