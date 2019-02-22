В Украине опровергли российское сообщение об отказе ЕСПЧ на удовлетворения запроса по судьбе захваченных моряков

Минюст Украины назвал это сообщение попыткой российской манипуляции фактами.

Министерство юстиции РФ заявило, что Европейский суд по правам человека отказался удовлетворить запрос Украины, в котором Киев просил принять обеспечительные меры против России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Соответствующее заявление размещено на сайте российского ведомства, передает «Европейская Правда».

7 января Украина обратилась в ЕСПЧ с подробным заявлением против России о нарушении прав украинских моряков. Новая жалоба детализировала обвинения против РФ по делу, открытому Судом в конце прошлого года, после атаки РФ на военные корабли Украины в ноябре 2018 года.

В Минюсте Украины заверили «Европейскую Правду», что информация от РФ об отказе является манипулятивной.

Европейский суд по правам человека не отказывался удовлетворять запрос Украины, в котором Киев просил принять обеспечительные меры против России, как об этом заявили в Минюсте РФ.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что 15 февраля Минюст Украины обратился в ЕСПЧ с дополнительным заявлением по Правилу 39. В заявлении Минюст предоставлял Суду дополнительную информацию о состоянии здоровья трех раненых моряков (в частности, документы, полученные от Минздрава) и обращал внимание на то, что их перевод в «Лефортово» ставит под сомнение возможность оказания им медицинской помощи в этом учреждении.

Правительство Украины просил суд дать инструкции правительству РФ перевести моряков в специализированные медучреждения для дальнейшего лечения и предлагал услуги соответствующих украинских медицинских учреждений, которые были готовы предоставить такие услуги бесплатно.

«ЕСПЧ в ответ на дополнительное заявление отметил следующее: «19 февраля 2019 года глава секции принял решение, что это ходатайство соответствует ходатайству Украины от 28 ноября 2019 года и соответственно охватывается указаниями относительно временных мер по Правилу 39, предоставленными Европейским судом 4 декабря 2018 года», – написал Лищина.

Иными словами, Суду не нужно дополнительно указывать российским властям на необходимость предоставления раненым морякам соответствующей медицинской помощи, в том числе в специализированных медучреждениях. Правительство РФ должно сделать это самостоятельно, на основании решения суда о введении мер по Правилу 39 от 4 декабря 2018 года.

Лищина подчеркнул, что в ЕСПЧ нет дела о «задержании кораблей». «У кораблей нет прав, которые защищались бы Европейской конвенцией по правам человека. Права есть у моряков, которые были незаконно захвачены в плен российскими властями и о нарушении прав которых Минюст Украины подал в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против РФ», – отметил он.

Он напомнил, что 4 декабря 2018 года Суд по заявлению Минюста Украины вынес решение о применении мер предварительного характера по Правилу 39 Регламента Суда, которым Суд обязал правительство РФ «обеспечить надлежащее лечение тем заключенным украинским военно-морским служащим, кто в этом нуждается, в том числе раненым».

Минюст РФ 10 и 19 декабря обращался в суд с заявлением об отмене этого решения, но ЕСПЧ каждый раз отказывал в таких заявлениях и подтверждал действие мер по Правилу 39.

«Правительство Украины продолжает контролировать состояние здоровья моряков и продолжит информировать Суд о динамике ситуации, особенно учитывая то, что правительство РФ очевидно пренебрегает своим долгом по предоставлению Суду соответствующей информации», – написал Лищина.

Речь идет о запросе Украины на применение со стороны ЕСПЧ срочные меры еще до рассмотрения дела по существу.

Сразу после инцидента Киев уже просил ЕСПЧ принять немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан, но должен был обосновать свои претензии в адрес РФ.

В документах говорилось, что Россия нарушает статьи 2, 3, 5, 6 и 38 Европейской конвенции о правах человека. Упомянутые статьи конвенции по правам человека касаются, в частности, права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд.

Украина обвиняла РФ в нарушении права на жизнь, поскольку действия кораблей российского флота угрожали жизни украинских моряков, ведь обстрел велся из летального оружия.

«Европейская Правда»