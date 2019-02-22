Российский аграрный террор. Как ФСБ помогает украинским сельхозпроизводителям

По итогам 2018 г. о рекордных урожаях отчитались не только украинские аграрии, но и российские. Однако теперь выясняется, что основа роста АПК у восточного соседа – приписки и финансовые мошенничества.

Не только украинские аграрии в конце 2018 г. радовались рекордным урожаям и рекордным показателям экспорта сельхозпродукции. «За поребриком» агрохолдинги тоже радостно сообщали о небывалых урожаях. Российские СМИ со ссылкой на Росстат писали, что намолочено более 120 млн т зерна, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Лавникевич.

Кроме зерна в РФ в 2018 г. было собрано 11,2 млн т подсолнечника, 12,5 млн т овощей, накопано 35,3 млн т сахарной свеклы, 21,8 млн т картофеля. При этом, по прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, ожидалось, что в 2018-м аграрии соберут 106 млн т зерна. То есть прогноз был превзойден… вроде бы.

Правда, уже в декабре эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) выяснили, что не менее 10 млн т произведенной в России продукции сельского хозяйства существуют лишь на бумаге. Приписки для российских агрохолдингов стали единственной возможностью получить от государства сколько-нибудь существенную поддержку. В данном случае – в рамках объявленной Кремлем программы продовольственного импортозамещения, по которой предусмотрены субсидии.

А через месяц с лишним выяснилось: аферы российских аграриев столь масштабны, что для их раскрытия потребовалось привлекать спецслужбы.

ФСБ против АПК

Несколько дней назад ФСБ РФ начала настоящую спецоперацию на зерновом рынке – спецслужба пришла с обысками в агрохолдинги в 13 регионах России. Объектом расследования стали даже такие гиганты, как «Черкизово» и «Русагро». Пока речь идет об уклонении от уплаты налогов и незаконном возмещении НДС.

Известно, что обыски и выемки документов ведутся на предприятиях в 13 регионах России. В них участвуют сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, поручение подписано руководителем управления Иваном Ткачевым. Вместе с ними в обысках участвуют сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В пресс-службе «Черкизово» журналистам сообщили, что представители правоохранительных органов находятся «во многих региональных офисах компании». Гендиректор «Русагро» Максим Басов подтвердил проверку ФСБ и ФНС на одном из предприятий холдинга. Сама группа «Русагро» принадлежит экс-сенатору Вадиму Мошковичу.

Также обыски проходят в московском и региональном офисах ГК «Настюша» – крупнейшего производителя муки и хлеба в Московском регионе. 99% «Настюши» принадлежат бизнесмену Игорю Пинкевичу, который в августе 2017 г. был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В числе других компаний, куда пришли силовики, – ГК «Здоровая ферма» и птицефабрика «Челябинская» в Челябинской области, Волховский комбикормовый завод и Синявинская птицефабрика – в Ленинградской. Следственные действия проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

По данным «Интерфакса», предмет интереса ФСБ, кроме выше указанного, – «несоблюдение договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции». К ней присоединились крупнейшие российские зернотрейдеры в мае 2017 г., так они договорились об отказе от неуплаты налоговых платежей, серых схем оптимизации НДС и услуг компаний-посредников.

Примечательно, что все компании, в которых сейчас проводятся обыски, – подписали эту хартию. Теперь в профессиональном сообществе российских аграриев говорят, что грядет череда арестов топ-менеджеров и собственников агрохолдингов.

В ФСБ журналистам не стали комментировать свои действия. А в ФНС сообщили, что «мероприятия направлены на ликвидацию наиболее крупных площадок недобросовестных поставщиков сельскохозяйственной продукции, деятельность которых направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка». Как говорят в ведомстве, анализ результатов проверок позволит дать оценку степени вовлеченности крупнейших мукомольных, животноводческих и других предприятий в незаконную схему минимизации налоговых обязательств и получению необоснованного конкурентного преимущества.

В свою очередь источники издания «КоммерсантЪ» полагают, что ФСБ и ФНС, скорее всего, интересовались оборотными ведомостями, чтобы проследить движение денежных средств, а также следами формального документооборота, к примеру, наличием у бухгалтеров печатей различных юридических лиц. Это может служить доказательством, что расчеты проводились между связанными компаниями, вероятно, только с видимостью расходов, чтобы минимизировать налогооблагаемую базу.

При этом ежегодные потери бюджета от незаконного возмещения НДС на аграрном рынке оценивались в 65 млрд рублей. По словам экспертов, «подобная практика ранее была широко распространена, и при желании найти нарушения можно почти у всех. Если сегодняшняя операция – не акция устрашения, а за ней последуют реальные дела, это приведет к серьезному ухудшению инвестиционного климата в российском АПК».

Прямая выгода Украины

Примечательно, что одновременно с действиями спецслужб на российском аграрном рынке начался передел собственности. 13 февраля банк ВТБ объявил о переходе в его собственность 50%-1 акция «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), владеющей госпакетами 30 зерновых предприятий, в том числе одного из крупнейших в РФ портовых зерновых терминалов «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», 18 элеваторов и восьми обрабатывающих предприятий. 50% плюс одной акцией ОЗК владеет государство, оставшийся пакет до этого принадлежал группе «Сумма» арестованного миллиардера Зиявудина Магомедова и находился в залоге у ВТБ.

В любом случае украинским агрохолдингам, наверное, стоило бы скинуться на премию для российских ФСБшников. Ирония, конечно, но ведь удар в РФ нанесен именно по тем аграрным гигантам, которые на мировом рынке составляют наибольшую конкуренцию украинским компаниям. То есть по производителям зерна, подсолнечника, яиц и мяса птицы.

Что это будет значить для агрохолдингов Украины? Прежде всего масштабное расследование в России подкосит международный имидж российских сельхозпроизводителей. Уже прямо сейчас резко выросли оценки рисков по сбору зерна и масличных культур в РФ в 2019-м. Какой бы ни была погода и урожайность, если агрохолдинги к посевной окажутся сами подкошены проверками, арестами и штрафами, то на удачный год можно не рассчитывать.

Отсюда прямое следствие – рост цен по фьючерсным контрактам на зерно и прочую агропродукцию, что только на руку украинским агрохолдингам. Ведь если большой урожай и у тебя, и у соседа, то много ты не заработаешь: цены будут низкие. А если урожай большой, но сосед свое зерно не собрал, то ты заработаешь и за себя, и за него.

Далее вся эта ситуация проецируется на корма для животноводства и на его продукцию, прежде всего по мясу птицы и яйцам. Удар, нанесенный по агрохолдингам сейчас, скажется на поставках продукции через полгода, по завершении производственного цикла в птицеводстве.

Идем дальше. Эксперты убеждены, что нынешние действия правоохранителей могут серьезно подорвать инвестиционный климат российского АПК. А это уже будет иметь долгосрочный эффект. Какие там «налоговые амнистии» и «возвращения капиталов», провозглашенные Путиным-Медведевым?! Какие инвестиции в переработку агропродукции в России?! Те «аграрные бароны», которые этой весной останутся на свободе, осенью продадут урожай за рубеж, оставят деньги в офшорах, а сами переместят себя в Лондон.

В 2014 г. российские аграрии бурно радовались «войне санкций» между РФ и Западом. Считалось, что именно благодаря запрету на западные продукты российский АПК «встал с колен» в последние годы, значительно нарастив производство. Но, как теперь выясняется, часть этого роста – приписки, а часть – махинации.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»