Российская бацилла вседозволенности. Украина виновата в ухудшении инвестиционного климата страны-агрессора

Казалось бы какая связь между инвестиционным климатом в России и ситуацией в Украине? А вот глава российского МИД Лавров такую связь «нашел»…

Удивительные разговоры Лаврова с представителями европейского бизнеса. Предприниматели хотят улучшить условия работы, а в ответ слышат о «плохой» Украине и санкциях, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

А ведь речь идет о важных для экономики России вещах: в стране стремительно ухудшается инвестиционный климат. Последние разгромом фонда Baring Vostok отнюдь не способствуют его улучшению.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»